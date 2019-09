Increíble: un árbitro recibe un cañonazo en la cara en pleno partido de fútbol americano

Ocurrió en la Academia Marítima de Maine

El futbol americano fue noticia en las últimas horas porque un árbitro fue impactado por un disparo de cañón mientras se llevaba a cabo el partido.

Fue durante un encuentro de una liga de futbol americano de preparatoria donde jugó el equipo de la Academia Marítima de Massachussets. La bala de cañón le pegó justo en la cabeza después de que el equipo local había logrado una anotación.

Lo bueno fue que no paso nada más allá de un dolor de cabeza fuera de este mundo. El cañón no estaba cargado con municiones reales, así que todo se quedó en una lesión y no en algo más grave como una decapitación- sí, justo como las películas de piratas.

Un exalumno de Maine Maritime trajo su propio cañón al juego para mantener la tradición de disparar una explosión por cada touchdown. Todos saben lo peligroso que puede llegar a ser algo así y por esa razón, generalmente están cargados con proyectiles en blanco y nada que pueda matar a alguien.

El árbitro fue llevado a un hospital local con lesiones no mortales. La Oficina del Sheriff del Condado de Hancock investigará el asunto y la escuela dijo en un comunicado que ya no permitiría que alumnos aleatorios lleven cañones a los partidos de fútbol en casa, ¿realmente no se les ocurrió prohibir eso antes?