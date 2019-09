“Me pegó dos veces, pero nunca pensé que me iba a disparar”

Sabrina Bamonte, tras recibir el alta médica al igual que su madre Sandra González, habló de su relación de pareja con el acusado. Corté con él porque era violento”, dijo

Para Sabrina Bamonte (27), su madre Sandra González (49) y su prima de 12 años, lo peor de la pesadilla de la violencia quedó atrás. Tras ser baleadas el domingo a la noche por el policía Max Josué Godoy (27), ya están de vuelta en casa.

De todos modos, les resta la recuperación física y psicológica por el ataque que sufrieron en una espeluznante secuencia por la que se acusa al efectivo, que empezó en la casa de Sabrina, en 72 entre 2 y 3, y terminó en la de Sandra, en 83 entre 12 y 12 bis. Eso les demandará bastante más tiempo.

En la tarde de ayer, ya más tranquila por “saber que Max ahora está preso”, Sabrina habló con EL DIA en la casa de sus padres. Buena parte de la familia se reunió allí, en señal de apoyo.

“JAMÁS PENSÉ QUE HARÍA ESTO”

Todavía muy sensibilizada por haber sido uno de los blancos de la furia de su ex pareja, la joven aseguró que “jamás pensé que él haría esto. Tampoco había tenido alguna amenaza previa. Sí me perseguía para tratar de que aceptara reanudar el noviazgo que tuvimos”.

Sabrina confirmó lo que su abuela Dora Bordón le había informado a este diario el miércoles, en cuanto a que Godoy era “muy celoso” y trataba de alejar a Sabrina de su familia y amistades.

En ese contexto reveló que “además, mientras era mi pareja, me golpeó en dos ocasiones y también me dio algunos empujones. Sufrí con él violencia física y verbal”, detalló la mujer.

Esos episodios, sumados a advertencias que su familia le hacía en cuanto a la personalidad del policía, la impulsaron a adoptar la decisión de cortar ese vínculo hace 4 meses, luego de un año de estar ligada afectivamente a Godoy.

“Es que me resigné a que él no iba a cambiar su forma de ser, pese a que en diversos momentos me había prometido que iba a hacerlo. Pero después no cumplía con sus palabras. Mi error fue creerle más de una vez, pese a que mi familia me pedía que me alejara de él”, explicó Sabrina.

Cuando se le preguntó por el último de los intentos del efectivo por recomponer la relación, la sangrienta noche del domingo, recordó que “vino a verme al edificio donde vivo (en 72 entre 2 y 3), charlamos y me levantó un poco la voz. A diferencia de otras veces, el domingo estaba soberbio y altanero. Entonces le dije chau y pensé que se iba”.

Pero el policía dispuso que el final de ese breve contacto con la joven fuera muy distinto.

Bamonte lo contó así: “Me sorprendí porque sacó el arma, tras bajarse de su auto, y me asusté mucho. Alcancé a decirle no, para que desistiera de disparar. Pero me miró fijo, enojado y gatilló. Tiró a matar”, sostuvo.

Aterrada por ver su vida en extremo riesgo, indicó que “atiné a correr unos metros por el pasillo de entrada y me refugié en un sector de escaleras donde quedaba fuera de su vista”.

Inmediatamente después, ya alcanzada por dos de los aproximadamente 10 disparos que según la familia de Sabrina sostiene que realizó el agresor, “le pedí ayuda a una vecina y a su novio”.

Citó que esta vecina se asomó y que en esos instantes “Max hizo al menos un disparo más, pero como yo no estaba en esa escena, creí que también la había baleado a ella. Pero sólo resultó lastimada porque el tiro hizo estallar un vidrio de la puerta de entrada al edificio y algunas astillas se le incrustaron en un pómulo”.

LA MADRE, PREOCUPADA

A su lado, su madre no ocultó que “me daba miedo Max” y en consecuencia le preocupaba la relación que mantenía con su hija.

Luego rememoró las circunstancias en que fue baleada por el policía: “Tocó el timbre de casa (en 83 entre 12 y 12 bis) y cuando abrió la puerta mi sobrino de 14 años le preguntó si se acordaba de él. Ahí aparecí, le pedí al nene que entrara y al verme sonrió y enseguida me disparó apuntando a mi cabeza. En esos segundos creí que iba a morir”.

Según las declaraciones de la víctima y los testigos, el policía tiraba desde la vereda, detrás de la reja que impide acceder al jardín delantero de la casa, de unos cinco metros de extensión.

La mujer recibió impactos de bala en el omóplato y cerca de la ingle. Una de las balas también hirió a una nena de 12 años, prima de Sabrina, que miraba televisión sentada en un sillón, cerca de la puerta.

Aún así, Clara estaba atenta al peligro que corría su familia y en particular su hija, por suponer que “después de acá pudiera ir a balearla también, desconociendo que ya lo había hecho primero con ella”, contó.

“QUE INVESTIGUE GENDARMERÍA”

Por su parte, su esposo, Néstor Fabián Bamonte (49), y papá de Sabrina, puso ante EL DIA el acento en reclamar que “la investigación, especialmente los peritajes, estén a cargo de alguna fuerza como Gendarmería”.

Justificó su postura en razón de que “por una cuestión de sentido común, la Policía Bonaerense no puede encargarse de esas tareas, cuando el involucrado en estos ataques a tiros es un integrante de esta fuerza”.

Asimismo, el hombre denunció que Godoy, quien prestaba servicios en el escuadrón especial UTOI de La Matanza “utilizó balas huecas marcadas, que tienen un alto poder de destrucción, que es lo que buscó al dispararles”.

El fiscal Álvaro Garganta imputó a Godoy (ahora detenido y echado de la Policía) por intento de femicidio y lesiones graves.