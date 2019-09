Le buscan la vuelta para que no se frene el mercado local de alquileres

Los costos y requisitos de acceso a una vivienda a veces se encarecen mucho y los potenciales inquilinos no pueden llegar a pagarlos. Se debate cómo achicar o dar plazo de pago a impuestos, sellados y comisiones

Germán Schierff (Asociación de Inquilinos LP).-“Hay que solucionar un problema muy particular de la Provincia de Buenos Aires que es el de la intermediación para hacer un contrato nuevo o una renovación, porque es extremadamente caro”

Santiago (Mamberto Martillero).- “Cuanto más interviene el Estado es contraproducente y cuanto más libre es la contratación, es mejor para todos. Pero la solución no está en los honorarios de los martilleros”

El déficit habitacional y la inflación que pulverizó el sueño de acceder a un crédito hipotecario hicieron que los ojos del mercado inmobiliario volvieran a posarse en el segmento de los alquileres. Es que muchas familias y jóvenes que se ven impedidos de acceder a la primera vivienda por la falta de ingresos suficientes por ahora se tienen que resignar a seguir conviviendo con el mundo del arrendamiento.

Los cargos y requisitos que se les piden a los inquilinos de una vivienda son, entre otros, al menos una garantía de alquiler (propietaria o a veces seguro de caución), uno o más garantes (no siempre), recibo de sueldo, el mes de depósito y el de adelanto del alquiler, además de los sellados, honorarios y otros gastos.

Por eso, en el mercado de los alquileres los requisitos y condiciones para acceder a una vivienda siguen siendo un tema delicado para los ciudadanos de la Provincia y es por eso que -tal como adelantara este diario- en la Legislatura provincial ya circula un proyecto con el que se buscan eliminar algunos cargos en comisiones, sellados y timbrados en locaciones con destino a vivienda, como por ejemplo sustituir la propiedad en garantía por una póliza de caución y que la comisión del martillero pueda ser abonada hasta en 6 cuotas sin recargo, entre otros ítems.

Está en estudio el monto del sellado que se paga, que llega en algunos casos al 1 por ciento

También está en estudio el monto del sellado que se paga, que llega en algunos casos al 1 por ciento del valor total del alquiler. Es que este tributo se tiene que cobrar en contratos de propiedades cuya valuación fiscal no supere los $962.000, aunque a veces se paga igual, según revelaron abogados vinculados al sector inmobiliario. De ese 1 por ciento, un 0,5 por ciento va a las arcas de Arba, mientras que el restante 0,5 por ciento se desglosa en 0.2 puntos para los Colegios de martilleros distritales y los otros 0,3 puntos destinados a la caja jubilatoria de los martilleros. A revisar estos ítems apuntaría el proyecto, que está en manos de diputados de distintas fuerzas, para amortiguar un poco el impacto en el bolsillo del inquilino el costo de un alquiler, según explicaban los letrados a El Día. Los colegios que hoy cobran (como agentes de recaudación) el tributo en este formato son los de Azul, Bahía Blanca, Zárate-Campana, Dolores, Junín, La Plata , Lomas, Mar del Plata, Mercedes, Moreno y General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, La Matanza, San Martín, San Nicolás y Trenque Lauquen, según aclararon las fuentes.

QUÉ OPINAN LOS INQUILINOS Y LOS MARTILLEROS

La martillera Carolina Otero Rossi, de Otero Rossi y Cía, le explicó a este diario que “el sellado de Arba a veces es un ítem que algunos inquilinos confunden, pero lo que se debe pagar es un 0,5% a partir de cierta valuación fiscal. Con respecto a la póliza de caución, a veces se utiliza para reemplazar a la propiedad en garantía, pero el problema es que las pólizas cubren hasta la finalización del contrato y no lo que pase después, en cambio el garante sigue hasta que se termine de manera fehaciente el contrato y responde con su propiedad o sus ingresos; eso significa que si termina el contrato y el inquilino se queda en el inmueble, o quedan impagos remanentes, o el inmueble no está en condiciones, las pólizas de caución no responden por eso y un garante sí”.

En cuanto a los honorarios profesionales, aclaró que “depende de cada inmobiliaria. Nosotros damos a pagar el depósito hasta en 6 cuotas sin interés y los honorarios también hasta en 3 veces, porque nos ponemos en el lugar del otro. También es importante que el sellado que se paga sea lo correcto según el monto del contrato. Siempre tratamos de hacer que el inquilino pueda hacer frente a esos gastos”.

El martillero Santiago Mamberto, titular de Mamberto Propiedades, fue muy claro respecto a cualquier tipo de regulación sobre el mercado. “Hay muchos usos y costumbres en cada Ciudad respecto a lo que se les pide a los inquilinos y todas se orientan en función de flexibilizar requisitos en épocas malas, como ahora, porque a la gente el bolsillo no le da para todo. De todas formas, creo que cuanto más interviene el Estado es contraproducente y cuanto más libre es la contratación, es mejor para todos. Pero el que tiene una propiedad en alquiler no quiere tenerla mucho tiempo cerrada y hay que mantener un buen nivel de rotación para que el sistema funcione”.

Con respecto a la posibilidad de establecer honorarios en cuotas, Mamberto le dijo a EL DÍA que en La Plata esa situación de hecho ya se da. “Eso se negocia y el honorario muchos lo dan a pagar en cuotas, porque nos conviene que no se frene la rotación de alquileres. Pero la solución no está en los honorarios de los martilleros, aunque todo lo que ayude a las partes es bienvenido, porque el sector inmobiliario está pasando un mal momento, como muchos otros”.

Al respecto, Germán Schierff, presidente de la Asociación de Inquilinos de La Plata, le dijo a EL DÍA que “consideramos muy importante que los proyectos de ley que están vinculados a la baja de las comisiones avancen rápidamente. Hay que solucionar un problema muy particular de la Provincia de Buenos Aires que es el de la intermediación para hacer un contrato nuevo o una renovación, porque es extremadamente caro ya que entre honorarios, depósitos, averiguaciones de garantías, gastos de sellados y timbrados e impuestos, puede llegar a costar hasta 3 y 4 meses del valor del alquiler, y eso es sólo para entrar en una vivienda. Y a esto se le suma que muchas veces los inquilinos, cuando tienen que renovar, vuelven a pagar todos estos gastos. En momentos de crisis esto genera que algunos piensen dos veces qué tienen que afrontar para acceder a un alquiler y por eso algunos recurren al mercado informal, que es mucho más desprotegido, porque no tiene este tipo de costos y limitaciones. Nosotros creemos que hay muchos inquilinos que pueden pagar el precio de un alquiler, pero se les limita mucho al momento de entrar a una propiedad por los costos de ingreso. Por eso, este tipo de proyectos que regulen los honorarios o se los trasladen a los propìetarios, limiten el costo de la renovación y permitan que no se nos cobren tantos impuestos y costos extras, ayudarían mucho a facilitar el acceso a la vivienda de alquiler”.

