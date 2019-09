Murió el policía acusado de matar a su ex novia y el caso quedará cerrado

Para la Justicia se había pegado un tiro en la cabeza luego de asesinar a la sargento Laura Gutiérrez. Se dará por “extinguida la acción penal por la muerte del imputado”

| Publicado en Edición Impresa

Danilo Acevedo (32) el policía acusado de haber asesinado de cuatro tiros a su ex pareja, la sargento del Comando de Patrulla de La Plata Laura Gutiérrez (30) murió ayer luego de permanecer 9 días en estado de coma, con asistencia mecánica, por el disparo que, según la investigación judicial, se descerrajó él mismo en la escena del femicidio.

Con la muerte de Acevedo la causa quedará cerrada en los próximos días. Eso, en función de que la hipótesis judicial elaborada por el fiscal penal platense Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI Nº 16), que conduce a la “extinción de la acción penal por la muerte del imputado”, explicaron ayer voceros judiciales.

También expresaron que se espera ahora el informe completo de la autopsia que le realizarán a Acevedo, “para conocer fehacientemente las causales de la muerte”, se indicó.

“Igual, prácticamente no quedan cabos sueltos”, agregó una fuente. No hay duda sobre cómo ocurrieron los hechos en la UFI Nº 16: el oficial que se desempeñaba en el cuerpo de Caballería de la Policía bonaerense, cuya sede queda a pocas cuadra del departamento en el que vivía su ex novia, en 2 entre 61 y 62, fue hasta allí le disparó cinco tiros a la joven, impactando cuatro en su cuerpo. Luego, con la misma pistola reglamentaria, calibre 9 milímetros, se pegó un tiro en la cabeza.

Por ese disparo estuvo hasta ayer en el Hospital San Martín.

Había llegado en las primeras horas del domingo 25 del mes pasado, cuando fue hallado en gravísimo estado, tendido sobre un charco de sangre, junto al cadáver de su ex.

Gutiérrez fue descubierta asesinada de cuatro tiros. Acevedo tenía un disparo en la cabeza, con orificio de ingreso en el parietal frontal y de salida por el occipital, pero aún se encontraba con vida, por lo que fue llevado al centro asistencial donde finalmente murió ayer.

Los médicos del San Martín le realizaron un tratamiento que incluyó una cirugía de “desplaquetamiento”, que consistente en el retiro de huesos de la región frontal del cráneo, a ambos lados.

El objetivo era que se descomprima el cerebro por el edema que presentaba.

El hecho causó profunda conmoción la semana última, cuando Gutiérrez fue encontrada sin vida en su casa por una amiga, preocupada porque no atendía sus llamados ni respondía los mensajes que le enviaba.

La mujer era de Avellaneda, pero prestaba servicios en el Comando platense y vivía desde hace un poco más de un año en la franja limítrofe entre el casco céntrico y El Mondongo.

Alguna vez, en ese mismo departamento vivió Acevedo, su pareja y compañero de casa hasta febrero último.

Según contaron testigos en la causa, el sábado 24 el hombre le tocó el timbre a Laura luego de leer el documento que le anunciaba su pase a una dependencia policial de Mar del Plata.

Quería volver a Tandil y había conseguido un destino a una hora de distancia de su familia.

Para el fiscal penal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, Acevedo asesinó a su ex pareja con “alevosía y ensañamiento”, en el marco de una historia de “violencia de género”.

Condomí Alcorta analizó la escena y concluyó que el oficial imputado fue quien disparó cinco veces contra Gutiérrez, con su arma reglamentaria, que luego, se puso el caño entre la sien y la frente y volvió a disparar.

Para la fiscalía hubo alevosía porque el atacante se aprovechó del estado de indefensión de la víctima, a quien conocía y le abrió la puerta de su casa. También, por la condición de policía, conocedor del uso de armas de fuego.

También dictaminó que el atacante actuó con ensañamiento, que es provocar un sufrimiento innecesario.

Para ese agravante consideró la cantidad de heridas que sufrió la víctima.

La semana pasada, el fiscal había pedido la detención de Acevedo, bajo sospecha de haber cometido el delito antes señalado, que establece penas de prisión o reclusión perpetua.

Para Condomí Alcorta, si bien el procesado se encontraba internado, en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, permanecía con custodia policial, ya que para el fiscal había peligros procesales: Las características del hecho investigado y la forma en que ocurrieron los hechos.

Luego de analizar las pericias forenses, escuchar a los testigos y observar con detenimiento la escena de los hechos, el fiscal concluyó que el oficial imputado fue quien disparó contra Gutiérrez con su arma reglamentaria.

El viernes último, el juez de Garantías de La Plata que interviene en el caso, Eduardo Silva Pelosi, había ordenado la detención de Acevedo, tal como lo requirió el fiscal, aunque con algunos cambios en cuanto al encuadre legal.

El juez ordenó que se convierta la aprehensión de Acevedo en detención, bajo sospecha de haber cometido el delito de “homicidio calificado por violencia de género y el uso de arma”, y descartó la “alevosía y el ensañamiento” que había considerado la fiscalía. En ambos caso la pena a aplicar hubiera sido de prisión perpetua, aunque con a muerte del imputado, ese debate se tornó abstracto.