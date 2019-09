Lo que no sabés de WhatsApp: mirá todas las funciones que ofrece la app y seguro no usás

WhatsApp se transformó en los últimos años en la herramienta clave para comunicarnos todo el tiempo. Textos, fotos, videos, archivos de todo tipo y audios van y vienen los 365 días del años, lo que nos hace que vivamos atados al celular por esta aplicación. Lo cierto es que la app tiene múltiples funciones y muchas de ellas ni sabemos que existen.

A continuación te contamos algunos de los trucos que este programa tiene y, quizás, no conocías:

- Para ocultar la hora de última conexión hay que acudir a Ajustes y entrar en Cuenta y después en Privacidad. Una vez ahí, se puede configurar la hora de última conexión para que pueda verla cualquier persona, únicamente los contactos o nadie. De todas formas, aunque se haya seleccionado esta opción, no es posible desactivar el estado "En línea", que siempre será visible. Según informa la compañía en su FAQ, cuando un contacto está en línea, significa que "tiene WhatsApp abierto en primer plano en el dispositivo y que está conectado a internet". Esto no quiere decir que haya leído un mensaje ni que tenga abierta nuestra conversación. Además, cabe aclarar que conviene recordar que cuando se oculta la última conexión también se pierde la posibilidad de ver ésta en otros contactos y que tampoco es posible ocultar el aviso de que se está escribiendo un mensaje.

- Hay contenido que puede ser considerado privado y quizás no sabemos que está disponible para cualquier persona que nos tenga agendados. Esos son los casos de la foto de perfil, la información de contacto como el nombre y los estados o historias de WhatsApp. Todo esto se pueden ocultar en el menú anterior. De esta forma, tanto la foto de perfil como la información se pueden mostrar a cualquier persona, a los contactos que hayamos guardado en el celular o a nadie. Vale resaltar que los estados ofrecen algo más de personalización y privacidad por defecto, pues no los pueden ver quienes no formen parte de la agenda.Así, la opción por defecto permite que los contactos vean los estados y a partir de ahí se puede ajustar la opción ya sea con trazo gordo o trazo fino: es posible elegir que sean visibles para todos salvo personas concretas o para nadie a excepción de unos pocos privilegiados.

- La confirmación de lectura de los dos tildes azules puede desactivarse. ¿Cómo? Al tocar el botón que se encuentra en el menú de privacidad dejará de ser posible ver la confirmación de lectura, pero quien lo haga también perderá la posibilidad de saber si ha sido leído. En cualquier caso, esta función únicamente funciona en las conversaciones normales. Las confirmaciones se envían siempre a los chats de grupo.

- ¿Sabias que hay un buscador de emojis para que no recorras la larga lista de dibujitos? Si bien parece escondido, está a simple. Se trata de la lupa, que al pulsarla podemos introducir cualquier término que defina aquello que se busque y automáticamente se mostrarán todos los que se correspondan con la palabra en cuestión.

- Esta aplicación agregó hace muy poco la posibilidad de bloquear WhatsApp, con huella dactilar o reconocimiento facial, para que no sea posible acceder a los chats, incluso con el teléfono desbloqueado. La función únicamente está disponible en las versiones 2.19.221 o superior (Android) y 2.19.20 (iOS), por lo que puede que sea necesario actualizar el teléfono para activarla. Además, lógicamente, debe ser compatible con este tipo de tecnología. En cualquier caso, también se activa desde la sección Privacidad del menú.

- La herramienta "Difusión" no es muy conocida, pero puede utilizarse para enviar un mismo mensaje a distintas personas sin necesidad de crear un grupo ni copiar y pegar, pero sin que el receptor sepa que el texto no ha sido escrito sólo para él. Para acceder a esta función, debajo del botón de "Nuevo Grupo" se puede encontrar la opción en Android, mientras que en iOS está encima de los chats, como lista de difusión. En ambos casos primero se seleccionan los receptores y después se redacta el mensaje, que llegará únicamente a quienes tengan nuestro número en su agenda. Así la app evita que se utilice la herramienta para llenar buzones ajenos de spam.

- ¿No escuchás bien los audios?. Es fácil de solucionar: comenzá a reproducirlo y acerca el auricular a la oreja. De esta forma la aplicación cambia el altavoz por el auricular y reproduce todo el contenido como si se tratase de una llamada, con la comodidad (y privacidad) que ello conlleva.

- Esta app permite cuatro alternativas de letras: cursiva, negrita, tachado y monoespaciado. Éstas se activan al colocar caracteres concretos antes y después del texto a formatear. De esta forma, para curvar el texto hay que colocar guiones bajos (_texto_) entre las palabras, mientras que destacarlas con la fuerza de la negrita se consigue con asteriscos (*texto*). Tachar algo es trabajo de una de las palabras más bonitas de nuestra lengua, la virgulilla (~texto~). Por último, el monoespaciado, que le da al texto cierto aspecto de haber pasado por una máquina de escribir, requiere la introducción de tres comillas invertidas (```texto```).

- ¿Qué pasos tenemos que seguir si perdemos o nos roban el teléfono? Hay que pedir al operador que bloquee la SIM para evitar que se verifique de nuevo la cuenta con ese mismo teléfono, que no podrá volver a recibir el SMS de confirmación. Después lo lógico es recibir un duplicado de la tarjeta y usar ese mismo número para activar WhatsApp de nuevo. Dado que la aplicación únicamente se puede usar en un dispositivo, se perderá su acceso definitivamente en el anterior. De todos modos, la compañía recomienda también enviar un correo a support@whatsapp.com con la frase "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" en el asunto o cuerpo de mensaje, así como el número de teléfono con el código de país incluido. De esta forma, cuando la cuenta se desactiva, hay un período de 30 días antes de que se elimine por completo. Durante ese tiempo los contactos podrán ver el perfil y enviar mensajes, aunque estos no se entregarán, sino que quedarán pendientes durante ese mes y llegarán cuando la cuenta se vuelva a activar. Asimismo, vale aclatar que al cambiar de número hay que tener en cuenta que es necesario migrar la cuenta antes de abandonar el viejo. La opción "Cambiar número" se encuentra en "Ajustes", luego ingresar en "Cuenta" y eso ayuda a conservar la información y los mensajes. Además es recomendable avisar a los contactos ya que es muy probable que el operador recicle el número anterior.