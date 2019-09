Antonio Birabent en La Plata: “No me instalo en un lugar, mi lugar es el movimiento”

El músico y actor llega esta noche a la Ciudad con algunas canciones del pasado y mirando siempre hacia el futuro

Luego de presentar el año pasado “Oficio Juglar”, un disco-libro hecho con canciones a partir de poemas bonaerenses, Antonio Birabent regresa a la Ciudad esta noche, para presentarse desde las 21 en Dynamo Teatro (17 y 68), aunque, fiel a su estilo mutante, ya dejando atrás esa obra publicada hace apenas 10 meses.

“Esa etapa se empieza a terminar: si bien el sábado voy a tocar temas de ese disco, tengo ya otras cosas en la cabeza. Otras canciones que estuve grabando, y también voy a rescatar en el concierto canciones que no toco hace mucho”, revela Birabent en diálogo con EL DIA, y cuenta que algunas de esas canciones que volverán al vivo, a la vida, son de días en que grababa en La Plata (en 2008 grabó en nuestra ciudad “Demoliciones”), con artistas platenses que estarán en el show buscando recrear esas magias, “recuperar aquella energía y traerla al presente”: junto a Birabent estarán en escena Roberto Garcilazo, de Marothes, Alejandro Carrillo, Pablo Silva y el baterista Luciano Casanova, además del tecladista porteño Guilo Villar.

Pero no es un acto nostalgia, sino “la curiosidad de variar: no me gusta tocar siempre lo mismo, trato de no repetirme. Cuando tengo la oportunidad, rescato cosas que hace mucho no toco. Y también toco cosas de mi presente”, dice Birabent, que se confiesa con “muchas cosas nuevas”.

Este año, revela, “grabé en mi casa, solo, tocando cada una de las cosas que suenan. El año pasado me di cuenta que tenía un montón de canciones y no quería esperar. Fui avanzando y cuando me di cuenta, tenía un disco. Y había hecho todo, componer, cantar, tocar y grabar. Me gustó esa autogestión real, independiente y solitaria”.

El trabajo, todavía inédito, fue grabado “con una tecnología bastante artesanal, como elección: no quería correr atrás de las tecnologías nuevas. Opté por no retocar cosas. El disco está grabado, obviamente, por partes, porque yo toco todo, pero después no hubo prácticamente corrección”, explica Birabent.

¿Por qué esa decisión contra los tiempos que corren? “Como siempre, en la vida y en la música, las modas son olas que van y vienen”, opina. “Y después de tantos años de músicas tan retocadas, tal vez es más osado y hasta moderno poder hacer un disco como este, o grabar en vivo”.

Además, Birabent inició este año Flores en Versalles, una banda que es una rareza en su biografía porque nunca tuvo banda. “Solo en los 80, cuando no me conocía nadie, y nunca pasamos de ensayar en un garage. Siempre me pensé, me entendí a mi mismo como un solista: pero el año pasado me encontré con Marcelo Filippo y nos dimos cuentas que teníamos cosas en común. Empezamos a componer, y ahora estamos a punto de terminar un disco”.

Birabent insiste: el impulso detrás de la decisión de armar una banda a los 50 años y con una carrera solista consagrada tiene que ver con “probarme en otro lenguaje, en un lenguaje grupal”. Probar. Moverse de la zona de confort. Desde esa clave se puede explicar toda su discografía, siempre coqueteando con el margen.

“Tiene que ver con una forma de ser, ni siquiera tiene que ver con una elección artística. Desde que yo recuerdo, fui de esa manera, entre inquieto y buscador: soy un ‘flâneur’, un hombre que camina por la ciudad buscando, me gusta estar en movimiento”, define el hijo de Moris. Una de las canciones de “Demoliciones”, disco que grabó casi íntegro en La Plata y que sonará en el show de esta noche, agrega, se llamaba “En el camino”, y “yo siento que estoy siempre en el camino. No me instalo en un lugar, o quizás mi lugar tiene que ver con ese movimiento. También por eso me animé a llevar dos actividades, la música y la actuación, de forma paralela”.