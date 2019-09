¿Pájaro loco?: Nannis quiere a Cani internado pero para él, ella “hace terrorismo mediático”

El ex jugador deberá presentarse hoy para que lo vean médicos siquiátricos. Y si no aparece, hasta podría ir a buscarlo Interpol...

En una esquina está Mariana Nannis y en la otra Claudio Paul Caniggia. Lo que pueda llegar a suceder en el medio es -como se ha visto hasta ahora- totalmente impredecible. Ya se puede decir que es el escándalo del año: el Caniggia-Gate no para de dar novedades y mientras las agresiones desde un lado a otro no cesan, acontecen algunas cuestiones verdaderamente increíbles. Ahora, Nannis pidió la declaración de insania del ex futbolista, su internación inmediata y, como si fuera poco, solicitó la intervención del cuerpo médico forense para que determine su cuadro psiquiátrico. Y El Hijo del Viento podría no poder escapar de esta...

“Mariana Nannis pidió judicialmente la declaración de insania de Claudio Paul Caniggia y su internación inmediata”, precisó Marina Calabró en “El Diario de Mariana”. Como si eso no fuera suficiente, el nuevo escenario que se presenta para el conflicto entre el matrimonio es el siguiente: “Hay una jueza que ya habría redactado una cautelar en el caso de que Claudio no se presente para hacerse este estudio”, advirtieron desde el ciclo televisivo, para agregar: “En ese caso, habría intervención del SAME psiquiátrico, y si Caniggia estuviera en el exterior se podría dar aviso a Interpol”, agregó. Cani está en Brasil...

Esta decisión fue tomada por la magistrada María Celia García Zubillaga, que está a cargo del juzgado Nº 10, en el marco de la causa que Mariana inició contra el ex jugador de fútbol, bajo la carátula “determinación de la capacidad”.

LA RESPUESTA

Lo curioso es que el Pájaro está en Brasil, aunque según se contó en “Intrusos”, al no encontrarse en el país, Juan Manuel Dragani, el abogado de Nannis, hasta pediría la intervención de Interpol para que Caniggia regrese a la Argentina, comparezca y se preste a esta situación.

En medio de todo el barullo, la mediática pidió una cautelar para pasar a ser la administradora de todos sus bienes. Y en el caso de que resulte declarado insano, no podría consumarse el divorcio y Nannis también quedaría a cargo de la administración de todos los bienes del matrimonio.

Todo este ruido, claro, le llegó al Hijo del Viento, que vía WhatsApp le dijo a Pablo Layus, de “Pamela a la tarde”, que “esta relación había terminado un año atrás. Nos vimos dos veces en el último año. Mi intención siempre fue el diálogo, pero ella utilizó, a través de los medios, este terrorismo mediático con acusaciones que no son ciertas para nada...”.

“Esto ya ha superado la ficción. Acá nadie se está muriendo ni necesita ser salvado”, dijo en referencia a lo que Nannis afirma con respecto a que ella se va hacer cargo de “salvarle la vida”, dijo Cani, defendido por Burlando y que dice que siempre apostó al diálogo. El ex jugador negó además haber sido citado por la Justicia en el lapso de 24 horas, pero el abogado de Nannis reconfirmó la causa iniciada bajo la carátula “determinación de la capacidad”.

“Si Claudio Caniggia no se presenta en 24 horas en la Argentina a hacerse todos los estudios, lo van a buscar con la fuerza pública”, aseguró. Así que esta historia, claro, continuará hoy...