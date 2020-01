Casi termina en tragedia un robo en la zona donde mataron al jubilado el 1º de enero

La inseguridad en los barrios platenses va en aumento. Si bien hay zonas más peligrosas, nadie se salva de los delincuentes. Uno de los barrios más calientes de la Ciudad es el de Barrio Hipódromo, donde arrancó el año con el asesinato de un jubilado. Y siguió esta mañana cuando casi matan a un hombre tras un forcejeo en ocasión de robo.

Cuando en el barrio aún no salieron de la conmoción por la muerte de Jorge Pecchiari, de 77 años, quien fue atacado en su casa de 37 entre 120 y 121 junto a su esposa en un intento de robo ocurrido en las primeras horas del 1º de enero, esta mañana delincuentes atacaron en un supermercado chino, donde el dueño terminó con un corte en el cuello, por lo que fue derivado en una ambulancia del SAME al Policlínico.El hecho ocurrió en el local de diagonal 80 y 115. Allí dos menores habrían ingresado con fines de robo y tras forcejear con el hombre, cayó al piso una botella. Los vidrios fueron aprovechados por los ladrones, que los utilizaron para provocarle una herida que, según informó el titular del servicio de emergencias médicas SAME, Enrique Rifourcat, fue "sin compromiso vascular, por lo que no corría riesgo de vida". Detalló además que "lo que le refirió al médico que lo trasladó era que estaba en estado de shock por el robo".

Por el caso, fuentes policiales aseguraron que hay un detenido que fue interceptado a la altura del Hospital Gutiérrez. También manifestaron que el otro agresor está identificado. Se trataría de la misma banda de chicos que tiene al barrio en jaque.

En tanto, fuentes de la investigación aseguraron que la policía analizaba si en la zona del supermercado hay alguna cámara de seguridad que pudiera haber captado la llegada o la fuga de los delincuentes para poder identificarlos.

Hace 13 días mataban al jubilado

Este nuevo y sangriento caso de inseguridad se suma al ocurrido el primer día de 2020 en el que murió Pecchiari, del cual aún los vecinos no pudieron digerir. Ese episodio se registró en la casa donde el jubilado vivía junto a su esposa María Esther Amieva, de 76 años, quien relató que los delincuentes ingresaron con fines de robo y ejecutaron a su marido con un disparo en el pecho. La trayectoria de ese disparo también lastimó a la mujer en un pie.

Minutos después, se inició una búsqueda en la zona para tratar de dar con los autores del hecho y fue atrapado el primer sospechoso. Además, le incautaron una moto, similar a la que se utilizó durante el hecho y que fue captada pro cámaras de seguridad. Los investigadores sospechan que el asesino disparó con una pistola Bersa Thunder, calibre 9 milímetros, que los motochorros le robaron a una mujer policía en inmediaciones de 117 y 530. Este hecho se registró dos horas antes del ataque a los jubilados. La agente iba caminando hacia una parada de colectivo para viajar hacia Vicente López, su destino actual.

Pecchiari y su mujer habían recibido el Año Nuevo en su casa, junto a la familia que formó una de sus hijas. El hombre vivía allí desde que tenía 15 años y era bien conocido en la vecindad. Según declaró su esposa, también conocía a quienes los asaltaron. Se presentaban en esa casa como cartoneros y Pecchiari les juntaba material reciclable. La mujer relató que los ladrones tocaron el timbre mientras ella estaba tendiendo ropa. Su esposo salió a atender y fue reducido en un forcejeo que lo derribó. Tenían intenciones de robo pero, drogados o borrachos, solo atinaron a pegarle un tirón a una cadenita que llevaba la mujer. Luego, enfilaron hacia la puerta. Antes, uno se dio vuelta y le disparó a Pecchiari, que murió en el acto.

El ataque en el súper chino de diagonal 80 y 115 no hace más que confirmar que es una "zona caliente", por lo que los vecinos piden a gritas mayor seguridad.