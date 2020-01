Una pelea que da mucho que hablar entre Dybala y el DT de la Juventus

El argentino Paulo Dybala quedó envuelto en una pelea que ha dado mucho que hablar en Italia. El jugador argentino fue reemplazado por el técnico Maurizio Sarri a los 70 minutos de juego en el partido que la Juventus le ganó a la Roma y esa decisión del DT no le gustó nada al atacante.

El técnico ordenó la salida de la "Joya" y mandó al terreno de juego a otro argentino: Gonzalo Higuaín. Claro que el cordobés no se tomó bien la decisión de su director técnico y salió enfadado. En ese momento la cámara se quedó con Dybala y se pudo ver como no saludó a Sarri al abandonar el campo de juego, sino que se fue insultando por lo bajo y con mala cara en dirección al banco de suplentes.

"¿Dybala enojado? No me importa. El juego pedía la sustitución y actué en consecuencia. Si Paulo se enfada, pero rinde en el campo, yo estoy contento. Si cada vez que los jugadores se comportaran así fueran despellejados por la prensa, probablemente no lo volverían a hacer, pero si en cambio siempre tienen la razón...", expresó el DT en conferencia de prensa cuando fue consultado por el gesto del argentino.