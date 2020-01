En tres zonas de la Ciudad aseguran estar “en jaque” por la inseguridad

Vecinos y comerciantes de tres sectores distintos del casco urbano platense aseguran que el delito en esos barrios “creció de forma desmedida” en las últimas semanas, con hechos en la vía pública -con atracos a peatones o robos de vehículos estacionados-, en casas particulares y en locales comerciales.

En cada caso, los damnificados coinciden que la falta de patrullajes y la baja luminosidad en algunas calles forman “un combo perfecto” para los delincuentes. Y sostienen que “la falta de acción de la Policía en algunas situaciones es alarmante”.

Las zonas afectadas son Barrio Norte, La Loma y un área extensa que va desde el Parque San Martín, en 25 y 53, hasta la plaza Presidente Perón, situada en 25 y 60. En esta última los vendedores con locales en la avenida 60, de 20 a 25, manifestaron su preocupación por la presencia del “hombre de la bicicleta”, a quien le achacan cinco golpes en la última semana. Según le refirieron a este diario, el sujeto “está todo tatuado” y porta “siempre una pistola” con la cual amenaza a sus víctimas.

Barrio norte

En 1 entre 33 y 34, así como en sus cercanías, los robos también están a la orden del día, por lo que vecinos y comerciantes conviven a diario con esa preocupación. Marcelo Blasco (58), propietario del club de tenis “La Vía”, situado en esa cuadra, es uno de los mayores damnificados de la zona por esa situación.

Ayer a la tarde, a un costado de una de las canchas del complejo, le dijo a EL DIA que “el año pasado nos robaron seis veces”, siendo el último de esos hechos a principios de diciembre. Paralelamente, subrayó que “en el último año y medio en este barrio hubo delitos por todos lados, en casas, en comercios y a personas que caminaban por la calle”. Y no pasó por alto que “hasta se robaron una lámpara del alumbrado público de esta cuadra, lo que también contribuye a quitarnos iluminación y favorece a los delincuentes”.

LA LOMA

La inseguridad también se está haciendo sentir fuerte en este sector de la Ciudad, principalmente en zonas como 18 y 42; 17 y 41 y 19 y 43.

En tal sentido, Nicolás (36), vecino que vive con su familia en inmediaciones de la primera de esas esquinas, le contó ayer a EL DIA que “en los últimos 15 días se produjeron varios casos de inseguridad que nos mantienen preocupados”.

Y detalló al respecto que “el viernes, a las 9 de la noche, asaltaron a un muchacho del delivery de Rappi, frente al edificio de 18 entre 41 y 42”. “En 42 entre 18 y 19, barretearon la puerta de una casa, aunque quedó sólo como un intento de robo. Y en 42 y 18 robaron hace 15 días, durante la noche, dos camionetas Toyota”, agregó.

Nicolás mencionó también que en ese barrio hay varias casas que tienen alarmas y rejas, “pero faltan cámaras de monitoreo”. Y citó que “la cuadra de 18 entre 42 y 43 tiene funcionando el sistema Alarma Vecinal y el domingo pasado nos juntamos varios habitantes del barrio, para ver la posibilidad de que podamos contar con ese servicio en otras cuadras”.

Ese día mismo día otros frentistas “fueron a la comisaría Cuarta para trasladar nuestra inquietud por el accionar delictivo”, obteniendo como respuesta que hay “pocos móviles y efectivos para el recorrido de calles”. Asimismo, expuso que “no sabemos cuál es la solución a toda esta problemática, porque el tema es competencia del Estado. Pero lo que tenemos en claro es que deberemos resolverlo entre los vecinos”.

“Hasta hace 4 años, teníamos en la zona a efectivos de la Policía Local, que ayudaban bastante a evitar con su presencia que haya robos”, consignó después. Otra vecina, Edith Palacio (81), cerca estuvo en los primeros minutos del domingo último de ser una nueva víctima de la inseguridad en La Loma. Es que, mientras dormía en su casa de 18 entre 41 y 42, delincuentes quisieron entrar por la fuerza a su vivienda.

“Yo estaba durmiendo y me enteré de todo cuando me levanté el domingo a la mañana, cuando vino la chica que me cuida y notamos que habían violentado la reja del porche e inclusive ya habían corrido unas macetas de donde estaban. Aunque por suerte no consiguieron entrar”.

Plazas PERÓN E YRIGOYEN

Por otro lado, entre las plazas Perón (25 y 60) e Yrigoyen (19 y 60), comerciantes y particulares alzaron su reclamo contra “el hombre de la bici”, un sujeto al que le atribuyen varios atracos.

En la primera semana de enero, conforme le aseguraron a EL DIA, el sujeto protagonizó un raid delictivo en una pollería, una panadería, una heladería y una casa de ropa blanca, entre otros. Todos ellos situados en la avenida 60, de 20 a 25. El sábado 3, entre las 15 y 16, atacó a mano armada junto a un cómplice que circulaba en una moto. Primero en la panadería “Santa Trinidad”, donde hizo tirar al piso a dos empleadas y se llevó el dinero de la caja. Solange, que en ese momento no estaba detrás del mostrador, refirió que “el dueño lo sacó a los gritos”.

Minutos después, repitió la maniobra en la heladería “Grido”, a dos cuadras. “Entró, preguntó el precio del kilo de helado y después sacó el arma. Se llevó cerca de 10 mil pesos y después se fue como para 31”, contó Leonel (21), uno de los trabajadores que estuvo presente en el hecho. En ese sector, vecinos aseveraron que “robaron en casas de 21 y 59, 21 entre 60 y 61 y varias más”.

“La Policía sabe quiénes son, al tipo de la bici le conocen hasta la dirección de donde vive. Estamos esperando que hagan algo”, reclamaron.

