Kicillof y Cambiemos se cruzaron por la “herencia” de deuda en la Provincia

El origen de la deuda pública bonaerense, y la responsabilidades políticas por su emisión, quedaron ayer instalados como eje de un nuevo contrapunto entre Axel Kicillof y Cambiemos. Mientras el gobernador bonaerense volvió a cargar las tintas contra el macrismo por la situación financiera de la Provincia, desde la oposición lo acusaron de querer “construir un relato” y aseguraron que el monto total de las obligaciones que debe afrontar ahora el gobierno peronista es “menor” a las que se encontraron ellos cuando asumieron en 2015.

La polémica se armó después del anuncio de que la Provincia había iniciado una negociación con los tenedores del bono BP21 por la imposibilidad de afrontar un vencimiento por 250 millones de dólares el 26 de enero, que disparó cruces entre Kicillof y ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, como Hernán Lacunza.

En el debate, las dos partes expusieron contrastes sobre el enfoque para mirar el estado de las cuentas. Kicillof hizo foco en el alto nivel de vencimientos en dólares para este año que heredó de Vidal (unos US$3 mil millones). Desde Cambiemos subrayaron, por su parte, que el stock total de la deuda que dejaron a la nueva gestión es inferior al que ellos se encontraron, computando también obligaciones con proveedores y municipios, entre otros.

de scioli y de vidal

El Gobernador formuló declaraciones en las que buscó enviar señales positivas sobre la evolución de la negociación con los tenedores privados y reiteró los cuestionamientos por el monto y el perfil de la deuda que heredó de las gestiones anteriores.

“En 2015, el 57% de la deuda era en moneda extranjera, y cuando se fue Vidal llegó al 82%. Además está concentrada. La duración de la deuda antes eran de 5 años y medio promedio, y ahora son de tres años y medio, así que la mayoría vence durante este período de gobierno”, dijo en medio de otra jornada de fuertes repercusiones políticas por el anuncio del pedido de reprogramación de los vencimientos.

“Tenemos casi 3.000 millones de dólares de vencimiento, de los cuales 2.000 son atribuibles a la gestión anterior. El resto, 1.000 millones, a todas las gestiones anteriores. Es muy difícil defender la política de endeudamiento de (Mauricio) Macri, y (María Eugenia) Vidal”, describió ayer el gobernador bonaerense. Además, aseguró que la política de endeudamiento de la ex gobernadora “fue desastrosa para la provincia porque creció la deuda de 9.000 millones de dólares a 11.000 millones” y aclaró que la divisa estadounidense “no vale lo mismo que antes”.

La frase de Kicillof llegó luego de que un grupo de legisladores cercanos a Vidal salieran a recordar que el BP21, el bono por un total de 540 millones de dólares que vence el año próximo y que ahora la Provincia pide reprogramar, fue emitido durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli. Al debate se sumó quien fue el ex ministro de Economía de Vidal durante casi toda su gestión, Hernán Lacunza.

Vía Twitter, aseguró que “la deuda actual de la Provincia, unos US$ 11.160 millones (flotante incluida), es algo inferior a la de fines de 2015”. Y compartió además números de las finanzas provinciales que, dijo, sí permitían a la actual gestión hacer frente a las obligaciones de deuda. “Con los $33.000 millones de caja que dejó el gobierno anterior, la autorización de deuda por $ 67.000 millones y $ 8000 millones de letras, más los recursos que proveen la ley impositiva provincial y de emergencia nacional, podrían cubrirse los vencimientos de enero para encarar una negociación integral”, aseguró Lacunza.

Según Lacunza, al momento de su llegada a la gobernación bonaerense, Vidal heredó 9400 millones de dólares de deuda registrada, a los que les sumó en el cómputo otros 1.800 millones que, dijo, estaban “escondidos en las estadísticas públicas”: U$S 900 millones con el Bapro -Banco Provincia-, U$S 600 millones a proveedores y U$S 100 millones a municipios, detalló.

Además, el ex ministro usó como argumento en el debate la comparación entre evolución de deuda e inversión en obra medida por habitante de la Provincia. “Aun si no quisiera computarse la ‘deuda oculta’ de 2015, con el Bapro y otros, entre 2015 y 2019 habría aumentado U$S 1800 millones, unos cien dólares por habitante. En igual lapso, se hicieron obras por U$S 6000 millones, unos 350 dólares por bonaerense, el doble que en el mandato de Scioli”, disparó.

vencimientos para este año

Según estimaciones de Elypsis, este año la provincia de Buenos Aires enfrenta vencimientos por US$ 2705 millones, volumen que de acuerdo con los cálculos de la consultora representa un 84% de sus ingresos totales.

El calendario, mientras tanto, juega en contra: US$ 725 millones, entre capital e intereses, corresponden a obligaciones en enero.

“De 3 mil millones de vencimientos en 2020, 2 mil son de la anterior gestión”, dijo el Gobernador