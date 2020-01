Masche empieza a ser el patrón

Cada vez falta menos para que se reanude la Superliga Argentina. Y en ese sentido, Estudiantes sigue con la puesta a punto, pensando en llegar bien afinado al primer compromiso oficial de la temporada, que será ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, el próximo sábado 25 de este mes, a las 19:40.

Y en su afán de adquirir el rodaje futbolístico acorde a las exigencias que se avecinan, el equipo de Gabriel Milito afrontó ayer, en el Country Club, de City Bell, un nuevo ensayo de preparación, esta vez, ante Villa San Carlos, que también se prepara para competir en el Clausura de la B Metropolitana.

En realidad, se jugaron dos partidos de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20. Los dos finalizaron con victoria albirroja por 1-0 y 3-0, respectivamente.

milito utilizó el 4-3-3

En el marco del primer partido, entre los equipos principales, Estudiantes se impuso por 1-0 con un gol sobre el final de la práctica de Facundo Sánchez.

Tácticamente, el Pincha se paró con un 4-3-3, con Javier Mascherano actuando como segundo marcador central, aunque la idea del cuerpo técnico es que el ex volante de la Selección juegue de “5” en los partidos oficiales. A diferencia de lo que fue ante Cambaceres, en el ensayo anterior, Estudiantes tuvo un mediocampo formado por Estévez, David Ayala y Lucas Rodríguez, volcado hacia la izquierda.

Los once puestos en cancha no son los definitivos, pensando en el duelo ante San Lorenzo, ya que para ese encuentro, por ejemplo, no estará presenta la Gata Fernández, quien debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Para ese primer compromiso del año Estudiantes no tendrá a Gastón Fernández, pero seguramente sí Javier Mascherano, Enzo Kalinski e Iván Gómez en el medio.

La práctica fue de 40 minutos, dividido en dos tiempos de 20. Y en ese contexto, Estudiantes manejó la pelota, con Mascherano, eje de la defensa y saliendo siempre desde el fondo. Y en mayor medida, el juego albirrojo se volcó sobre la izquierda, dándole protagonismo a Tití Rodríguez y a Diego García.

Optó por tener superioridad (y movilidad) en ofensiva, es decir, apostando a los hombres de ataque y sumando a los volantes externos, llámense Nahuel Estévez y Lucas Rodríguez.

El gol que definió el primer ensayo llegó sobre el final. Jugada por izquierda; Diego García descargó para Lucas Rodríguez, éste para Estévez, habilitación por derecha para Facundo Sánchez, que definió de zurda entrando solo y prácticamente sin marca.

San Carlos, mientras tanto, se plantó con el tradicional 4-4-2, buscando jugar de contra.

Hubo un buen trabajo defensivo de Luciano Machín y del delantero Bryan Schmidt.

Quizás no tuvo muchas opciones, pero fue un duro adversario para este Estudiantes, que aprovechará el último amistoso de mañana para terminar de ajustar los detalles finales, antes de enfrentar por los “porotos” al San Lorenzo de Diego Monarriz.

PRÁCTICA MATUTINA

Después del amistoso ante Villa San Carlos, celebrado por la mañana en City Bell, los jugadores trabajaron por la tarde. Hubo tareas regenerativos para los dos grupos. El único que no formó parte de los amistosos fue el chileno Juan Fuentes, quien sigue realizando trabajos diferenciados debido a que arrastra una sobrecarga muscular.

ÚLTIMO AMISTOSO

Los futbolistas de Estudiantes volverán a trabajar hoy por la mañana, en el Country Club, y luego, quedarán concentrados.

En tanto que mañana, el Pincha llevará adelante el último amistoso de preparación antes del reinicio de la Superliga Argentina.

Será frente Temperley, que milita en la Primera Nacional, a partir de las 9.30, en el remodelado estadio de 1 y 57.