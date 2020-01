El FMI destaca que hay buena relación con el Gobierno y promete que habrá ayuda

La titular del FMI, Kristalina Georgieva,manifestó en las últimas horas que tienen “una interacción constructiva hasta ahora con el nuevo gobierno de la Argentina” y señaló que se están elaborando planes de acción para ayudar a la Argentina.

“Yo hablé con el Presidente, con el ministro de Finanzas y el staff está trabajando con la Argentina en contacto cercano”, dijo Kristalina Georgieva durante un encuentro de una “think tank” en el Peterson Institute for International Economics en Washington, Estados Unidos.

En este marco, sostuvo que “estamos haciendo lo que pueda ser de ayuda para la Argentina”. La referencia a la conversación con Alberto Fernández, aseguraron voceros del FMI, fue a la charla que mantuvieron el 19 de noviembre. “No volvieron a hablar”.

La directora gerente del FMI indicó además que “vemos muy de cerca la necesidad de la recuperación económica y de atender el incremento de la pobreza que afectó negativamente a muchos argentinos”.

Según pudieron informar voceros del organismo a Clarín, Georgieva declaró que tiene en sus planes “hacer lo que podamos para ayudar a Argentina. Estamos de acuerdo con la necesidad de restaurar la economía y abordar el aumento de la pobreza que ha afectado negativamente a muchos argentinos”, reiteró.

Según se estipuló, el próximo 5 de febrero se podría concretar una reunión entre la líder del FMI con Martín Guzmán, el ministro de Economía. También participará de la reunión Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno nacional. Esto se llevaría a cabo durante el seminario que tendrá lugar en la ciudad del Vaticano.

“Ven que por primera vez alguien le dice la verdad, en Argentina”, indicó Alberto Fernández sobre las autoridades del Fondo. También destacó que desde la institución ven que desde el Gobierno “quiere decir resolver los problemas de la pobreza, la nutrición y el trabajo, y poner en marcha el aparato productivo. El próximo 31 de marzo deberíamos tener ordenado el escenario”, declaró Fernández sobre las negociaciones con el FMI.

VIAJE DE GUZMÁN

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo y será en un escenario de relevancia. Invitado por el Council of the Americas, ofrecerá una conferencia en Nueva York el próximo 28 de enero, según pudo saber Infobae de fuentes de esa ciudad estadounidense.

Guzmán presentará el plan económico del gobierno de Alberto Fernández y expondrá sobre el panorama de la reestructuración de la deuda pública de la Argentina en un almuerzo organizado por el Council of the Americas, ante un exclusivo auditorio compuesto por inversores, banqueros y empresarios que esperan información de primera mano sobre la economía del país.

Si bien no se conoce aún una agenda detallada de la misión oficial, se descuenta que el viaje de Guzmán a Estados Unidos incluirá también reuniones bilaterales con bancos internacionales, fondos de inversión y tenedores de bonos de la deuda, en virtud del escenario que atraviesa la situación económica argentina.

Consultados acerca de la realización de este viaje, voceros del Ministerio de Economía declinaron hacer comentarios.

El Council of the Americas es un think tank que define entre sus campos de acción “el desarrollo económico y social, la apertura de los mercados, el Estado de derecho y la democracia en el hemisferio occidental”. En la Argentina, en coordinación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, organiza anualmente un seminario con la presencia de funcionarios, expertos y empresarios de primer orden.

El primer cara a cara de Guzmán como ministro con los hombres fuertes de Wall Street se dará en el marco de una negociación que todavía no permitió conocer resultados concretos pero que tiene una fecha de cierre.