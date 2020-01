La carta pública de un ex Puma: “Perdón Fernando, el rugby llora por ti”

En medio la consternación por la muerte de Fernando Báez Sosa, un ex jugador de Los Pumas, Gurí Mínguez escribió una carta en su cuenta de Facebook en homenaje al adolescente. Rápidamente, la publicación fue vista y compartida por muchos usuarios.

Se trata de un integrante de la Selección nacional que tuvo su época de gloria en el deporte entre 1975 y 1983. A través de las redes sociales, dedicó unas sentidas palabras para el joven fallecido.

LA PUBLICACIÓN COMPLETA:

Por su parte, el ex integrante del seleccionado argentino de rugby, Andrés "Perica" Courreges calificó hoy de desafortunado y equivocado el comunicado de prensa emitido anoche por la Unión Argentina de Rugby (UAR) "ya que hace mención a un fallecimiento y lo que sucedió fue un asesinato cruel", al referirse a la muerte del joven Fernando Báez Sosa producida el sábado pasado en Villa Gesell tras una golpiza.



"Ya son varios y reiterados los casos de escalada de violencia de jugadores de rugby en las temporadas de verano, creo que más allá del problema social que vivimos se suma a este deporte que actúa en patota y todo se descontrola con finales trágicos", agregó el ex jugador del club Atlético San Isidro y del seleccionado argentino, Los Pumas, durante diez temporadas.



En diálogo con Télam, Courreges agregó que "creo que uno de los problemas es que actualmente hay un grupo nuevo de preparadores físicos que no han sido jugadores y entonces no saben ni pueden transmitir los valores de este deporte y están más preocupados en el gimnasio, aclaró que no es la gran mayoría".



"Me preocupa la escalada violenta que se viene produciendo más en jugadores de rugby", finalizó.



La Unión Argentina de Rugby (UAR) publicó anoche una comunicación en la que lamentaba la muerte Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años, golpeado por un grupo de 11 jugadores de un club de Zárate de rugby, y se comprometió en la creación de un "programa específico de concientización".



Por su parte, el club Náutico Arsenal Rugby, al que pertenecen los once rugbiers acusados del fallecimiento de Fernando Báez Sosa, emitió un comunicado en el que señala que "en representación de todos los que integramos nuestro club, lamentamos lo acontecido y repudiamos enérgica y contundentemente cualquier hecho de violencia. Nos solidarizamos con los amigos y familiares de Fernando por su lamentable pérdida".



Los antecedentes más cercanos de violencia que involucraron a rugbiers fueron el golpe que recibió Alejo Iturrieta, hace dos semanas en una fiesta al aire libe en Punta del Este, quien fue operado de urgencia al sufrir una fractura de mandíbula por un jugador uruguayo.



La temporada anterior varios jugadores del club Gimnasia y Esgrima de Rosario debieron indemnizar a tres jóvenes que fueron agredidos a la salida de un boliche bailable dos años atrás.



El caso más resonante por sus consecuencia, fue la muerte de Ariel Malvino, quien falleció en el 2006 en Brasil, tras recibir un feroz ataque de tres jugadores de la provincia de Corrientes en Copacabana.