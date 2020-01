Docentes bonaerenses: un gremio pedirá aumento, cláusula gatillo y blanqueo en la paritaria

El secretario general de la Unión de Docentes bonaerenses (Udocba) Miguel Díaz, anticipó hoy que pedirán en paritarias "aumento salarial, cláusula gatillo y blanqueo", y remarcó que el sector desea que las clases "comiencen a tiempo".



"Todavía no hablamos de qué porcentaje de aumento salarial pediremos. Pero internamente ya decidimos que vamos a solicitar aumento de sueldo, cláusula gatillo y blanqueo salarial", explicó Díaz en declaraciones formuladas a Télam.



Remarcó que "los maestros ganamos 50% menos de lo que nos corresponde por estatuto" y graficó que el docente inicial "debería cobrar 30.000 y cobra 20.000 pesos de sueldo".



El dirigente gremial también se refirió a las declaraciones del ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, quien tras oficializar la convocatoria a la paritaria nacional expuso hoy que el Gobierno "ha planteado el compromiso de que este año los salarios docentes le van a ganar a la inflación" y remarcó que ello "es distinto a una cláusula gatillo que implicaba empatarle".



"Los funcionarios tienen que entender que la cláusula gatillo se aplica después del aumento, por lo que sirve para mantener el precio real de la plata", dijo Díaz y describió que "si te dan 20% de aumento y después aplican esa cláusula de ajuste automático, el incremento continúa en el tiempo".



No obstante, expuso que "si el gobierno tiene una propuesta mejor para ganarle a la inflación, se puede discutir".



"Tengo la expectativa de que este gobierno justicialista mejore nuestras condiciones, respetando el estatuto", remarcó el dirigente sindical, aunque cuestionó que "no lo hicieron Felipe Solá, ni Daniel Scioli y menos que menos María Eugenia Vidal, que dejó un desastre".



El titular de Udocba planteó que, como cada año, la intención del Frente de Unidad Docente bonaerense es que las clases comiencen a tiempo, para lo cual estimó que "es importante reunirnos y recibir propuestas".



Sostuvo que "los docentes están ansiosos", apuntó que los empleados estatales nacionales "ya tienen el adelanto de sueldo y el gobierno de la provincia dijo que los estatales bonaerenses correrán la misma suerte, pero los maestros no sabemos nada".



"La inflación lamentablemente sigue y carcome nuestro salario", reflexionó sobre la importancia de que se lleve a cabo una paritaria para poder negociar subas de sueldos.



Por último, Díaz dijo que "a todos los gobernadores en su primer ejercicio se les dio tiempo para mejorar la educación y los salarios" y evaluó que "este gobierno está tratando de remontar la situación difícil que dejó Vidal con una inmensa deuda externa".



"Creo que lo justo sería sentarnos a discutir, ver las perspectivas lo más pronto posible", resaltó y expresó que "por ahora, los docentes no hablan de medias de fuerza, están con expectativa".