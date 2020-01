Investigan el hallazgo de un sobre con dólares en el despacho de un ex funcionario

El fiscal federal Gerardo Pollicita quedó a cargo de la investigación del hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en una oficina de un ex funcionario del ministerio de la Producción de la gestión anterior, del ex presidente Mauricio Macri.



Fuentes judiciales adelantaron a Télam que el fiscal evalúa, como primeras medidas de prueba, citar como testigos a quienes firmaron el acta del hallazgo del dinero en las oficinas que en la actualidad pertenecen al ministerio de Desarrollo Productivo.



La denuncia fue radicada ayer en los tribunales federales de Comodoro Py por abogados de la cartera que conduce Matías Kulfas, luego de que se produjera el hallazgo en un despacho ubicado en un edificio de oficinas externas del ministerio.



La denuncia cayó por sorteo en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini, pero subrogado ahora -durante la feria- por la magistrada Maria Eugenia Capuchetti, quien decidió delegar la investigación en el fiscal Pollicita.



Una vez que analice la presentación, el representante del Ministerio Público evaluará cuales son las principales medidas de prueba a llevar a cabo, según señalaron las fuentes consultadas.



Fuentes judiciales sostuvieron que la denuncia no incluyó la presentación ante la justicia del sobre con el dinero encontrado, ni los otros papeles hallados, por lo que la semana próxima serán requeridos por el fiscal.



El sobre con los dólares fue encontrado en el fondo de una cajonera en una oficina que funciona bajo la órbita del ministerio de la Producción, en un edificio ubicado en la avenida Paseo Colón al 200.



La oficina estaba adjudicada, según fuentes consultadas por esta agencia, al ex secretario de Coordinación del ministerio la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, quien se desempeñó en ese cargo hasta diciembre pasado.



En el lugar también se habrían encontrado otros papeles en los que figuraban cifras en pesos y en dólares, fechas -una inscripción que decía "noviembre"- y hasta el nombre de una empresa, según pudo saber Télam.



Al despacho en el cual fue encontrado el dinero se accedía con huella digital, tras atravesar dos puertas y estaba vigilado por cámaras de seguridad, según pudo saber esta agencia.