Entre los comerciantes de la zona de 19 y 60 persiste el miedo

La inseguridad en los comercios de la zona de Plaza Yrigoyen (19 y 60) mantiene en vilo a sus dueños y empleados, más allá de que muchos de ellos sintieron alivio al divulgarse que en los últimos días fue detenido el acusado de perpetrar varios asaltos a mano armada en el barrio. Antes de ser apresado, también hizo de las suyas en un kiosco situado frente a la plaza, en la madrugada del domingo, sin que lo intimidara la presencia de una clienta ni las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos. Ayer este diario fue al kiosco en cuestión. Agustín Alonso (22), el empleado que estaba trabajando en aquel momento, recordó que “fue a las 3 de la mañana. Apenas entró sacó un arma y agarró a la clienta, aunque a ella no le robó. Lo que más le importaba era la plata, porque me llegó a pedir que le diera mi reloj pero no se llevó más que los 3.000 pesos que había en la caja”.

Hace dos años que el kiosco funciona en ese lugar y ya había sufrido otro asalto, que fue lo que decidió al dueño a colocar en la entrada una puerta corrediza. Cuando el ladrón entró, estaba abierta.

Cristian (43) es propietario de otro negocio que está frente a dicha plaza y que también mostró su preocupación por la inseguridad instalada en ese sector. “Esta es una zona muy concurrida y sin embargo viene afrontando asaltos en comercios, tanto de día como de noche. No puede ser que no haya ni siquiera un policía para ayudar a prevenirlos”, lamentó.

“Ahora agarraron a este delincuente, pero igual estamos expuestos a que vengan otros `chorros` en cualquier momento. Si no hay vigilancia no podemos trabajar tranquilos”, remarcó luego. Y aludió a una situación que sospecha que podría gravitar en la problemática que vienen padeciendo colegas suyos. “En un sector de la plaza vemos a diario a un grupo de jóvenes que suelen hacer un asado y que por momentos parecen estar mirando el movimiento de los comercios”.

VENDÍA ARMAS

Mientras tanto, en las últimas horas policías de la comisaría Quinta detuvieron en 18 entre 71 y 72 a un hombre que vendía armas a través de la red social Facebook. Con un perfil falso pactaron la entrega de un revólver a cambio de 6.000 mil pesos. Al “vendedor” de 19 años le secuestraron un .22 corto con la numeración suprimida, apto para el disparo y con una bala lista para usar.