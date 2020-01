Identificaron a todas las víctimas que fallecieron junto a Kobe Bryant en el accidente aéreo

La policía de Los Angeles identificó a todas las víctimas que murieron este domingo junto a la ex estrella de la NBA Kobe Bryant y su hija Gianna cuando iban en helicóptero a un torneo en el que debía participar el equipo de su hija, apodado el "Mamba Team" en referencia a uno de los sobrenombres de Kobe Bryant.

Ambos eran acompañados por Christina Mauser, de 38 años, entrenadora del equipo en el que jugaba la adolescente.

Además, otras dos menores integrantes del plantel también murieron en el accidente: Alyssa Altobelli y Payton Chester. Estas dos chicas también estaban acompañadas por sus familiares. John y Keri Altobelli, padres de Alyssa, y Sarah Chester, madre de Payton, quienes también perdieron la vida.

En tanto, el último de los identificados es el piloto, Ara Zobayan, de 50 años.

GIANNA, SU HEREDERA

Con 13 años, ya estaba interesada en las más importantes universidades y equipos de la WNBA, el campeonato profesional femenino estadounidense: Gianna Bryant quería seguir el legado de su padre Kobe en el mundo del baloncesto.

Cuando fanáticos de Los Angeles Lakers le pedían que tuviera un hijo varón para que continuara su legado, Kobe Bryant sonreía.

Padre de Natalia, de 17 años y jugadora de voleibol, de Gianna, de Bianka (3 años) y de Capri (siete meses), él presentía que ya tenía su heredera.

"Ella es algo especial" cuando juega baloncesto, había asegurado el quíntuple campeón de la NBA.

"Cuando salimos y fanáticos se me acercan, mientras ella está a mi lado (...), y me dicen: 'Tienes que tener un varón, tienes que tener a alguien que siga con tu tradición, tu legado'; ella me dice: 'Yo me encargo'", contó en 2018 en un programa especial de Jimmy Kimmel.

Gianna Bryant, cuyo nombre, como el de sus tres hermanas, remite a los años que pasó en Italia su padre cuando era un niño, se había convertido en su sombra.

Ella le acompañaba a partidos de la NBA y la WNBA, se entrenaba junto a él en el gimnasio de su casa y además él entrenaba al equipo de su escuela.