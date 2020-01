Mercado de pases al rojo: de España vienen por tres "joyas" de la Superliga

Cuando el mercado de pases está en pleno movimiento acaba de conocerse el interés de un club de España por tres jóvenes figuras argentinas que militan en equipos que actualmente protagonizan la Superliga.

La entidad española que apuntó hacia la Argentina para reforzar su plantel es la Unión Deportiva Almería, de la segunda división que acaba de incorporar como responsable técnico a José María Gutiérrez, conocido en el ambiente del fútbol como Guti, histórico ex futbolista que jugó durante 15 años en el Real Madrid.

Almería tiene la intención de sumar a su plantel a Matías Palacios -la joya de las divisiones inferiores de San Lorenzo-, Julián Álvarez -uno de los juveniles de River por el que mayor consideración tiene Marcelo Gallardo- y Leonel Di Plácido -el defensor que está teniendo un gran presente en el Lanús que dirige Luis Zubeldía-.

Las crónicas destacan que en las últimas horas se filtró que el club manejado por capitales árabes habría realizado una oferta por el pase de Palacios, que brilló en la Selección Sub 15 y Sub 17 de Argentina, además de transformarse en el futbolista más joven de la historia del Ciclón en hacer su presentación en la máxima categoría (16 años, cuatro meses y once días).