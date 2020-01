Por la tensión entre EE UU e Irán, Argentina debe "estar en alerta" dijo Rossi

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró hoy que la situación en Medio Oriente tras el asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, "es grave” y afirmó que Argentina tiene “la obligación de estar alerta a todo lo que puede suceder: ratificamos nuestra posición internacional de reivindicar el diálogo”.



Al ser consultado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos y respecto a la posición argentina frente a esa situación, Rossi afirmó que el país “siempre entendió que los conflictos en el mundo hay que resolverlos en base al diálogo y no en base a la violencia”.



“Lo que sucedió en Medio Oriente es grave”, aseguró el ministro de Defensa en radio La Patriada, al sostener que “nadie tiene claridad de cómo va a evolucionar ese conflicto” aunque puso de relieve que “tenemos la obligación de estar alerta a todo lo que puede suceder” y aseveró que Argentina ratifica su "posición internacional de reivindicar el diálogo”.



"Hemos sido territorio de dos atentados y las consecuencias todavía están en la sociedad, por eso tenemos la obligación de lo que pudiera suceder. No tenemos ninguna información, pero todos los países han elevado los niveles de alerta para evitar un aumento de la escalada de violencia", subrayó.



En otro orden, Rossi hizo referencia a la ceremonia institucional de la zarpada el buque Almirante Irízar, que partió el vienes en el marco de la segunda etapa de la Campaña Antártica y dijo que “fue muy importante la presencia del Presidente Alberto Fernández” .



Respecto a la necesidad de desarrollo de la industria de Defensa, el ministro destacó que “Argentina tiene tres bases que ajustar y potenciar y entre los astilleros, la fábrica de aviones y las fábricas militares se tiene que reconvertir” el sector.



Precisó que “lo que el Presidente me ha encargado es que tratemos de incorporar a las Fuerzas Armadas en este proyecto de Nación que estamos construyendo” y se diferenció del gobierno de Mauricio Macri al señalar que “el modelo económico neoliberal, de achicamiento del Estado, de baja inversión, de ajuste fiscal permanente no es compatible con nuestro proyecto”.



Durante la entrevista, Rossi, volvió a destacar que “sin desarrollo industrial no hay desarrollo en la industria de la defensa” y cuestionó que en la gestión anterior "se cerraron fábricas militares, se despidió personal de muchos sectores que dependen de la industria y se llevaron adelante una cantidad de negocios inmobiliarios que significaron una pérdida de terrenos”, al señalar que en el modelo económíco neoliberal "el achicamiento se ve permanentemente".