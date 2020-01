Denuncian que encontraron 162 mil dosis de vacunas vencidas en La Plata

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, denunció hoy que se encontraron más de 160 mil dosis de vacunas vencidas en un depósito de Melchor Romero en condiciones de ser "desechadas" al no haberse mantenido la cadena de frío y calificó como "desidia, desinterés absoluto lo hecho por el gobierno de María Eugenia Vidal" en este tema.



El titular de la cartera de Salud reveló el dato tras realizar una auditoría y detalló que entre las dosis para desechar había vacunas contra la poliomelitis, la doble viral (difteria y tétanos), la triple viral (sarampión, paperas y rubéola) y contra la hepatitis A y B.



"Mientras no se vacunaba contra el sarampión porque no había dosis, en el depósito de Melchor Romero había 162 mil dosis de vacunas vencidas, que estaban para desechar, sin cadena de frío. En medio de la necesidad estaba el recurso y le desecharon", afirmó el funcionario.



Gollán anticipó que se ampliará la auditoría para determinar las responsabilidades de la ex gobernadora y de su antecesor, Andrés Scarsi.



El ministro de Salud bonaerense recordó que "durante toda la gestión anterior faltaron vacunas de todo tipo en la provincia, y hoy comprobamos que muchas de estas inmunizaciones estaban disponibles. Sin embargo, por razones que vamos a investigar, terminaron en la basura".

En concreto, las nuevas autoridades de la cartera sanitaria bonaerense encontraron una orden de descarte con fecha 26 de diciembre de 2019, de 144.229 dosis de vacunas vencidas, con pérdida de cadena de frío o inutilizadas por congelamiento. Estas dosis se encontraban en la Cámara Central de la Provincia, ubicada en calle 174 entre 518 y 519 de la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata.



En paralelo, fueron descubiertas otras 16.700 dosis de vacunas antigripales, antipoliomielíticas y contra el sarampión vencidas o sin la correcta cadena de frío, a punto de ser descartadas.



Al grave hecho se le suma la forma en las que fueron tiradas a la basura que no corresponde con los protocolos establecidos, agregaron las fuentes.



Desde el depósito en Melchor Romero, la provincia debería realizar el envío de las vacunas en camiones con caja de frío hacia siete de las doce Regiones Sanitarias. No obstante, esas vacunas nunca llegaron a destino y fueron descartadas de manera incorrecta como residuos patogénicos a través del hospital provincial Alejandro Korn, porque la cámara no cuenta con servicio propio de descarte.



Ante esta situación, las autoridades abrieron un expediente interno para investigar los motivos y las responsabilidades de los funcionarios salientes, a partir de cual se analizará los pasos a seguir en el ámbito de la justicia.