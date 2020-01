Cómo dejar de morderse las uñas

La belleza de manos está muy de moda y los diseños que ofrece este nuevo arte sobre las uñas son infinitos. Desde colores hasta opciones para alargar las uñas.

Todo eso es muy bonito y tentador, pero qué pasa cuando se tienen mal las uñas por la onicofagia o lo que es lo mismo, el acto de morderse las uñas de forma inconsciente y compulsiva.

Este es un hábito generado por estrés y ansiedad que se puede controlar -además de con ayuda profesional si el problema persiste- con unos sencillos pasos beauty que van a hacer mucho por las manos.

Hidratación

Las uñas no son las únicas descuidadas. También lo suelen estar las cutículas. Y no hay que olvidar la importante función que cumplen: evitan infecciones y ayudan al crecimiento normal de la uña. Su deshidratación provoca los conocidos padrastros que incitan a tirar de ellos y a morderlos provocando en el peor de los casos, graves heridas y la deformación de los dedos con el paso del tiempo.

La hidratación intensiva evita llegar a este límite y consigue un aspecto ciento por ciento sano y cuidado, sin inflamaciones ni rojeces. ¿Cómo? Con aceites ultra reparadores como el de almendra, el de onagra, el de jojoba, el de coco o el de argán. Además de otros ingredientes muy buenos como la vitamina E, la manteca de karité o el extracto de flor de azahar.

Larga duración

Conseguir una manicura perfecta ayuda a recordar cuál era el objetivo y a calmar las ansias de morder. Lo ideal es decantarse por esmaltados semi permanentes que mantienen las uñas intactas durante casi tres semanas, y sobre todo, no abandonar el proceso y ser constante. Ante esto, hay dos opciones: aprender a hacerlo de forma casera en casa o acudir a un centro estético.

Diseños cortos y ovalados

No es un capricho porque sean tendencia esta temporada, si no porque así se evitarán las habituales roturas de unas uñas frágiles y quebradizas, se fortalecerá el crecimiento y no dejará que la uña se clave como puede ocurrir con las formas cuadradas. Cuanto menos molesten, mejor.

Fortalecer

Entre esmaltado y esmaltado es importante realizar descansos para no desgastar por completo las capas de las uñas. En esos días, es importante volver a prepararlas con endurecedores que incentiven la reconstrucción natural de la uña

Calidad

Si ya cuesta cuidar y alargar la vida de la manicura, mejor ni hablar de encontrar el momento para retirarla con el quitaesmalte. Hace rato ya que la industria beauty ofrece tratamientos como el peel off nails. Se trata de una prebase para las uñas que se aplica antes del color y que hace que se pueda retirar el esmalte como si fuese una pegatina en menos de cinco minutos.

Morderse y comerse las uñas es un hábito generado por el estrés y la ansiedad