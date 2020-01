Irán atacó con misiles una base aérea iraquí con tropas de Estados Unidos

BAGDAD/WASHINGTON

Irán lanzó anoche “decenas” de misiles tierra-tierra hacia una base aérea de Irak en la que hay tropas estadounidenses, en represalia por el asesinato del alto general iraní Qassem Soleimani a manos del gobierno de Donald Trump.

Una fuente de la comandancia de la Policía de Al Anbar (oeste) dijo que varios misiles (al menos 12) fueron lanzados contra esa base situada en la zona de Al Bagdadi, al oeste de la capital provincial Ramadi, pero se desconocían al cierre de esta edición los daños materiales o personales causados por el impacto. Tampoco la reacción ante este ataque del gobierno de Donald Trump.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria de Irán (que dirigía Soleimani) le advirtió a EE UU y a sus aliados regionales que no tomen represalias por el ataque con misiles, según un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal iraní IRNA.

“Les estamos advirtiendo a todos los aliados estadounidenses, que le dieron sus bases a su ejército terrorista, que cualquier territorio que sea el punto de inicio de actos agresivos contra Irán será atacado, la respuesta será aún más devastadora”, afirmó la Guardia Revolucionaria, que también amenazó a Israel.

Stephanie Grisham, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el presidente Trump estaba “monitoreando la situación muy de cerca y consultando con su equipo de seguridad nacional”. Desde el Pentágono se confirmó el ataque iraní .

El departamento estadounidense de Defensa anunció que está conduciendo una “evaluación preliminar de daños” y evaluando su “respuesta” al ataque.

La base Ain Assad -que sufrió el ataque- se ubica en la provincia occidental iraquí de Anbar. Las tropas de EE UU la utilizaron por primera vez después de su invasión en 2003 en la que fue derrocado el dictador Saddam Hussein, y posteriormente volvieron allí para combatir al grupo Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria.

A Ain al Asad también acudió el presidente Donald Trump, junto a su mujer Melania, en diciembre de 2018 en una visita sorpresa de la que no fueron informadas ni siquiera las autoridades iraquíes “por motivos de seguridad”.

La división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, que controla el programa de misiles de Irán, lanzó el ataque denominado “Mártir Soleimani”.

Instalaciones militares utilizadas por tropas estadounidenses en Irak experimentaron unos 15 ataques con cohetes en meses recientes, pero nadie había asumido la responsabilidad por ellos.

El ataque de esta madrugada se produjo después de que las facciones proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para “responder” al ataque con un dron estadounidense que el viernes pasado provocó la muerte de Soleimani.

En ese mismo ataque estadounidense murió también el general iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, alto dirigente de la milicia proiraní Hashed al Shaabi.

Más temprano, EE UU descartó claramente cualquier plan para abandonar Irak, pero algunos de sus aliados occidentales anunciaron su retirada militar parcial debido a la grave crisis entre Washington y Teherán, lo que alimenta los temores de que las tensiones actuales socavarán la lucha antiyihadista.

“EL RETIRO SERÍA UN ERROR”

Retirar las tropas estadounidenses “es lo peor que podría pasarle a Irak”, declaró Trump.

“Queremos salir en algún momento, pero este no es el momento correcto”,agregó el mandatario, quien subrayó el peligro, que según él, representa la poderosa y vecina República Islámica de Irán.

Casi al mismo tiempo, su secretario de Defensa, Mark Esper, aseguró, durante una conferencia de prensa, que la política estadounidense “no había cambiado”: “No abandonaremos Irak”, dijo.

La administración Trump generó confusión el lunes al transmitir por error a las autoridades iraquíes una carta anunciando los preparativos para la retirada de sus soldados. La carta se refería a una votación del parlamento iraquí que instó el domingo a su gobierno a expulsar a las tropas extranjeras de Irak después de la ira por la muerte de Soleimani.

Como señal de un diálogo de sordos que podría continuar, el primer ministro iraquí confirmó ayer que recibió una carta “firmada” y “muy clara” del comando estadounidense anunciando una retirada militar. (AFP, EFE y AP)

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.