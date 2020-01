Dady Brieva le dijo "puto" a Novaresio y el periodista habló por primera vez de esa entrevista

Una enorme repercusión tuvo una entrevista realizada a fines de diciembre por el periodista Luis Novaresio a Dady Brieva en su programa nocturno de América TV. En ella, el comediante le dijo "puto" y las críticas no tardaron en llegar.

Fueron 50 minutos intensos de preguntas y respuestas, en las que hablaron de todo. La polémica se dio cuando el humorista estaba dando su visión sobre el rol de Cristina Kirchner en el gobierno de Alberto Fernández y le dijo al conductor. “Te estás abriendo, hacete peronista... ¿Te hiciste puto y no te vas a hacer peronista? Dejate de joder”.El final de esa frase fue una explosión de risas por parte del entrevistado (reconocido militante peronista) y el entrevistador (en pareja con el empresario Braulio Bauab, fruto de una relación de amistad que mantienen hace tiempo.

Claro que no todos entendieron la respuesta como si hubiese sido en una charla de café y salieron a atacar a Brieva en las redes sociales.

Hoy Novaresio volvió a su programa de radio de La Red tras sus vacaciones y, por primera vez, habló de aquel episodio. "La frase fue dirigida individualmente a mí, no a un colectivo. Yo no me siento ofendido, por lo cual es ¡fin de la polémica!. Si a mí me dicen algo que no me ofende y el resto quiere sentirse ofendido por mí, yo les agradezco la solidaridad de la ofensa. No me siento ofendido. No me pareció discriminativo ni homofóbico. Nada", dijo el periodista, quien aclaró que "nosotros trabamos una especie de amistad. No una amistad íntima de que nos vemos todo el tiempo. Yo lo quiero mucho y yo siento que él me quiere mucho a mí. Hemos tenido fuera de nuestros trabajos cruces de mensajes y encuentros muy cordiales, muy generosos. Es un tipo muy cariñoso".

Además habló de la intimidad de la charla televisiva: "Cuando charlan dos amigos, vos te permitís algunas cuestiones, vos te permitís decir algunas barbaridades... Te voy a decir un ejemplo total: si quien me hubiese dicho esto era Miguel Del Sel, yo me hubiera sentido especialmente ofendido... Porque no lo conozco, no tengo buen trato, tengo una posición crítica por la política y siento que tiene una actitud sumamente complicada. Entonces, la verdad, si me lo hubiera dicho Miguel Del Sel, sí me hubiera sentido ofendido. Como me lo dijo Dady Brieva, que es mi amigo, y que estamos... Si ustedes escuchan los 50 minutos de nota, fueron 47 minutos de chicanas de un lado y del otro donde... Mirá, con Dady, en la entrevista, hay un momento para mí memorable -gracias al entrevistado, no al entrevistador- que es que estuvimos 17 segundos mudos, mirándonos el uno al otro, cuando yo le pregunto una cuestión que tiene que ver con Macri".

Lo cierto es que Novaresio fue más allá y llevó la discusión de la polémica palabra al terreno político:"Lo que sí yo creo en esto y por eso me dedico a hablar unos segundos de esta cuestión subyace algo más complicado: no que me diga puto, sino que esto es la grieta. Es la alimentación de la grieta. Es la historia de ponerlo a Dady, como el ultra K, a mí como el ultra M y entonces empezamos a jugar de este lado. Hay que ver quiénes son los que motorizaron el inicio de esta discusión y la verdad que se ve inmediatamente. Yo me resisto porque yo sé de la hombría de bien de Dady y yo sé que si Alberto Fernández hace un mal gobierno, no lo va a defender dogmáticamente".

Por último dejó sus conclusiones sobre el asunto: "No me siento ofendido, lo quiero un montón, es un tipazo, no me discriminó. Si de lo que en realidad estamos hablando es de la grieta, yo quiero darles una mala noticia: nos encanta juntarnos con Dady porque pensamos muy distinto, muy distinto, pero nos encanta sentarnos a escuchar al otro con la convicción de que el otro tiene una parte de la razón".