El Plan contra el Hambre alcanzará a 560.000 familias en la Provincia

El Gobierno anunció hoy el Plan contra el Hambre en la provincia de Buenos Aires, que será por su dimensión el más importante a nivel nacional, con 560.000 familias beneficiadas. Sólo en el Conurbano se entregarán 350.000 tarjetas denominadas Alimentar, mientras que en La Plata, Berisso y Ensenada se distribuirán 26.600 desde febrero próximo.

Así lo precisó en diálogo con EL DIA el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, tras un acto que compartió con Axel Kicillof en el salón dorado de la Gobernación. Las tarjetas serán entregadas a madres con hijos de hasta seis años, en operativos conjuntos que realizarán el Banco Provincia y los municipios bonaerenses.

Las madres con un hijo que en los próximos días reciban un mensaje de ANSES, cobrarán mensualmente $4.000, mientras que las que tengan dos hijos o más recibirán $6.000. “Esto se hará mientras duren la emergencia y el problema del hambre en la Argentina”, sostuvo Arroyo.

Los pagos serán cargados en las tarjetas Alimentar los terceros viernes de cada mes, que es el momento en que las familias tienen problemas para asegurar la canasta alimentaria. “Estimamos que el plan también servirá para mover la economía, porque habrá $2.800 millones extra todos los meses”, dijo el funcionario.

El financiamiento del plan saldrá del Tesoro Nacional. Los municipios y el BAPRO no aportarán fondos propios. Pero colaborarán con la entrega de las tarjetas, porque realizarán operativos en forma conjunta desde el 20 de enero. Sólo en La Matanza serán distribuidas 60.000 tarjetas, agregó Arroyo.

El ministro de Desarrollo Social explicó que las tarjetas no servirán para extraer dinero de los cajeros automáticos, sino para comprar alimentos. Tampoco podrán los beneficiarios adquirir bebidas alcohólicas. Y las madres tendrán que hacer dos cursos previos: uno sobre alimentación saludable y otro apuntado al cuidado de la salud de los niños.

Al menos un millón de chicos de hasta 6 años serán parte del Plan contra el Hambre en toda la Provincia, a partir de la distribución de 560.000 tarjetas Alimentar. En La Plata se distribuirán 21.000 tarjetas, en Berisso 3.200 y en Ensenada 2.400, anticiparon fuentes oficiales, que además aclararon que comenzarán a ser distribuidas en esta región el mes próximo.

“En la Argentina no puede haber hambre. Tenemos generaciones de excluidos, chicos que no han visto a sus padres trabajar. Eso no puede seguir así”, advirtió Arroyo en su contacto con este diario.