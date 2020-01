En 3 y 98, un "motochorro" apuntó con un arma a una mujer y le dijo "flaca te voy a robar"

Operando con la modalidad conocida en la jerga urbana como "motochorro", un sujeto asaltó en las últimas horas a una mujer en un sector Villa Elvira.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, tuvo lugar en 3, entre 98 y 99, a plena luz del día y, según la víctima, involucró a un individuo mayor de edad que antes de exigirle que le entregara el teléfono la apuntó con un arma.

Todo sucedió en menos de diez segundos. La damnificada explicó a este diario que se encontraba yendo a la casa de su hermana y que de pronto vio venir a un motociclista que frenó delante suyo.

La sorpresiva y veloz maniobra generó que la mujer quedara acorralada, sin margen para poder evadir al delincuente.

Cuando lo miró, el sujeto le soltó un claro mensaje mientras le mostraba un arma que sacó de su campera: "Flaca te voy a robar".

Dispuesta a que esa situación se acabara lo más rápido posible, la mujer entregó todas las pertenencias que llevaba y el sujeto se dio a la fuga.

"No hice la denuncia porque no quiero perder tiempo. Ya me robaron dos veces en circunstancias similares y nunca encontraron nada" dijo a este diario la mujer que decidió acudir a EL DIA para que el hecho tome estado público.