En la semana de Reyes, tres lectores tuvieron su regalo con el Cartonazo de EL DIA

En la semana de la llegada de los Reyes Magos, tres lectores de EL DIA tuvieron su regalo con el Cartonazo. Es que, como hacía tiempo no pasaba, tres vecinos consiguieron reunir los quince aciertos necesarios y se ganaron el pozo de $50.000 que repartía el juego que siguen miles de lectores.

Los ganadores fueron Claudia Maidana -estudiante de Villa Elvira-, Jorge Sampayo -jubilado del casco céntrico- y Nélida Torti - vecina de plaza Irigoyen-, quienes se repartirán el premio, como suele ocurrir cuando más de un lector logra reunir los aciertos.

“No lo podía creer cuando vi que tenía todos los números. Lo venía siguiendo el juego pero la verdad no me esperaba ganar, es un regalo de Reyes”, dijo Claudia Maidana, que tiene 34 años, un hijo de 6 años y vive en la zona de 13 y 600 de Villa Elvira. “Nunca antes me había ganado nada, así que estoy muy contenta”, agregó la ganadora del juego, que planea usar la plata para arreglar la casa. “Justo estaba haciendo algunos arreglos así que me viene bárbaro”, se alegró.

Quien también se llevó una enorme sorpresa con el premio fue Jorge Agustín Sampayo, un jubilado de 70 años que venía siguiendo muy atento día a día los números que se publicaban hasta que ayer completó el cartón. El vecino de la zona de 67 entre 7 y 8 tampoco se había sacado antes un premio de estas características, así que lo recibió con gran alegría.

La primera en presentarse en la redacción con el cupón con los quince aciertos había sido Nélida Susana Torti, lectora de la zona de Plaza Yrigoyen, que también se mostró muy contenta con el premio del gran juego EL DIA.

Ahora todas las expectativas están puestas en la nueva ronda, que comienza el viernes con la publicación de la tarjeta con la edición impresa de EL DIA. En tanto que desde el sábado y hasta el miércoles se publican los números que los lectores deben cotejar con los que figuran en sus cupones o tarjetas que son entregadas con la edición de los días viernes. Y si en el curso de la semana logran quince coincidencias serán ganadores de los 50 mil pesos de esta semana.

La tarjeta contiene 15 números (entre el 00 y el 89) que los participantes deben cotejar con la tanda numérica que se publican en el diario impreso. Es importante repetir que el lector que logre reunir 15 coincidencias en su tarjeta tendrá que llamar al diario al 425-0101 o presentarse en sus oficinas en Diagonal 80 N°815 el día que termina la semana del juego, es decir el miércoles, en el horario de 11hs. a 17hs.