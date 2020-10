Pampita, un ataque de tos y el momento incómodo en su programa en vivo

En la televisión en vivo todo puede suceder y cualquier esquema previsto puede romperse en tan solo un instante. Eso le pasó a Pampita, en su programa "Pampita Online", al sufrir un ataque de tos mientras entrevistava a Pachu Peña, lo que derivó en un momento de cierta incomodidad dentro del estudio de transmisión.

Se ha vuelto habitual en tiempos de pandemia que cualquier estornudo sea motivo para que todos miren sorprendidos o levanten sospechas. Ante el ataque de tos, el humorista miró atrás de cámara y pidió que le alcanzaran a la conductora un vaso con agua, pero Pampita le dijo que por una cuestión protocolar estaba prohibido convidar agua.

"Por suerte, estamos con mucha distancia, pero bueno, cosas de conductora", tiró una co-equiper de la modelo. Luego, ya recuperada, le dijo a Pachu: “Ya está, ya pasó. ¡No te quiero asustar!".

Tras ello Pampita le recordó a Pachu que hace unos meses se había tenido que hisopar por haber participado del programa de Lizy Tagliani, quien transitó algunos días con Covid-19. Por fortuna para el cómico, los estudios le dieron negativo.

Peña, por su parte, aprovechó la situación para revelar algo que no sabía ni siquiera su familia: participó como voluntario de las pruebas que realizó en la Argentina el laboratorio Pfizer-BionTech.

"Ya me aplicaron la vacuna... No sé si es un placebo, porque eso es confidencial. Me sacaron sangre, me hicieron un hisopado y eso va a los Estados Unidos. Tengo que hacer un reporte a través de una app. Completar un cuestionario por si tuve síntomas. Solo sentí un poco de ardor (cuando me aplicaron la vacuna). En unos días tengo que hacerme otro chequeo”, contó el invitado.