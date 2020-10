Santilli se metió en la pelea del PRO y bancó a Monzó

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli salió ayer a respaldar a los dirigentes Emilio Monzó y Rogelio Frigerio en medio del cimbronazo que se produjo en el PRO tras las críticas que lanzó el ex presidente Mauricio Macri a los sectores “filoperonistas” de su gobierno.

Como los dirigentes apuntados, Santilli también tiene origen peronista y afirmó que tanto Monzó como Frigerio “son personas muy valiosas”.

Macri cargó las tintas en la noche de lunes en una entrevista televisiva sobre los negociadores del entonces oficialismo con los gobernadores del PJ para sacar leyes en el Congreso y, en tono de reproche y autocrítica, afirmó que él mismo debió haberse involucrado en esas decisiones.

Si bien no apuntó sobre Macri, el vicejefe de Gobierno porteño salió a respaldar tanto a Monzó como a Frigerio con quienes está trabajando en un armado nacional y bonaerense para sostener la eventual candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

Ese armado que integran además María Eugenia Vidal y Martín Lousteau, entre otros, representa el ala “blanda” de Cambiemos enfrentada a los “duros” liderados por el propio Macri y la jefa del PRO, Patricia Bullrich.

En su defensa, Santilli aseguró además que los dirigentes cuestionados por Macri seguirán dentro en Juntos por el Cambio.

Fuentes cercanas a Monzó aseguraron que continuarán trabajando dentro del espacio en la arquitectura del armado opositor. Junto a Frigerio, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación vienen empujando un sector opositor nutrido de dirigentes peronistas no K. En rigor, en ese misma línea trabajan por cuerda separada el ex ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín De la Torre, y el ex senador nacional Miguel Angel Pichetto.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Macri, Santilli prefirió no obstante no confrontarlo. “Para mí lo que hizo el ex presidente fue hacer una autocrítica de algo que él siente que no estuvo bien. No lo tomo como una crítica a Monzó y Frigerio; lo tomo como una autocrítica del ex presidente a sí mismo” interpretó. Y respecto de si Monzó y Frigerio seguirán dentro de Juntos por el Cambio, Santilli respondió: “Sí, no tengo dudas”.

“Yo creo que son personas muy valiosas”, añadió Santilli, que resaltó la unidad opositora luego de perder las elecciones presidenciales del año pasado “trabajando en la diversidad” pero a la vez “con un pensamiento común”.

En el armado bonaerense el nombre de Santilli genera resistencias dentro del PRO. En especial, ante la sospecha de no pocos dirigentes de que profundizaría su desembarco en la Provincia para ser candidato a gobernador en 2023.

Con la idea de conformar un dique de contención y resistencia frente a ese eventual llegada, varios intendentes del PRO trabajan para ir posicionando un nombre propio en esa futura disputa. Con ese objetivo trabajan, entre otros, Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).