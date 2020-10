Las ventas por el Día de la Madre vienen flojas y arman peatonales para impulsarlas

Con una muy escasa actividad hasta la víspera, a los negocios que suelen ser los más requeridos por el Día de la Madre les resta ahora esperar las compras “de último momento” y apostar al repunte en la facturación entre hoy y mañana. La fecha, una de las más significativas entre los consumidores, se celebra este domingo, y para acelerar el pulso en las ventas el Municipio practicará la prueba piloto de convertir en peatonales las calles de algunos de los centros comerciales.

Alberto Catullo, presidente de la Asociación de Amigos de Calle 12, no disponía ayer de datos precisos sobre los resultados de las ventas relacionadas con el Día de la Madre. Sin embargo, su impresión de cómo se movían los negocios de la zona de 12 de 54 a 64 no era muy alentadora. “Es que se armó un combo muy complicado: los precios se dispararon; la gente no tiene dinero, no sale; y cambiaron las costumbres”, sintetizó el titular de ese centro comercial.

A nivel nacional los sondeos no son tampoco muy favorecedores de la actividad. Según un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) a pocos días de la celebración, las ventas por el Día de la Madre reflejan una caída de 41,7 por ciento en volúmenes de facturación respecto del año pasado.

Tampoco es mucho el volumen de cada facturación, de acuerdo al mismo informe, que señaló que el ticket promedio del regalo de esta fecha será de 900 pesos, lo cual, se remarcó, “demuestra que habrá muy pocas ventas de tecnología, donde el gasto mínimo promedio oscila los 10.200 pesos, y de indumentaria o calzado de primeras marcas, donde los precios mínimos parten de un promedio de 3.000 pesos”.

El titular de Indecom, Miguel Calvete, señaló que “a pesar de que las tarjetas de crédito son el medio de pago más elegido, este año ni el financiamiento con Ahora 12, Ahora 18 o en 36 cuotas, con tasas del 15 por ciento, están motivando a la gente para apostar a compras más arriesgadas”.

Pero algunos comerciantes locales sostienen que la caída de las ventas por el Día de la Madre comparada la facturación con 2019 podría estar muy por encima de lo calculado por la consultora porteña. Martín Bizet, propietario de un negocio de indumentaria femenina con local en City Bell indicó, en ese sentido, que en su caso particular la baja “llega al 70 por ciento”.

Más precisamente, Bizet, que se desempeña como titular de la Cámara de Comercio de City Bell, puntualizó que la localidad del norte platense “estamos entre el 50 por ciento y el 70 por ciento de merma y estamos trabajando entre el 30 y el 50 por ciento de la venta habitual con respecto a 2019, que tampoco fue un año bueno”.

Peatonales por unas horas

Como una forma de incentivar las ventas, la Comuna diseñó una estrategia que desplegará entre hoy y mañana en los centros comerciales de la Ciudad. Se trata, como se dijo, de una prueba piloto que se desarrollará ambos días de 10 a 19 en calle 12 (de 54 a 64); Avenida 51 (de 4 a 5); y calle Cantilo (de Camino Centenario a Plaza Belgrano), en City Bell, y que consistirá en cerrar el tránsito vehicular en esas zonas. Si bien en principio se iba a implementar también en calle 8, finalmente se decidió suspenderlo a pedido de los comerciantes, se informó.

Para llevar adelante el proyecto, se cerrarán las calles de los centros comerciales a los vehículos motorizados y se generarán áreas peatonales transitorias en las que no se podrá estacionar. El objetivo, según se explicó, es “garantizar el distanciamiento social durante las compras por el Día de la Madre”. Asimismo, en ambas jornadas, ampliarán el uso del espacio público de los sectores gastronómicos.

En el marco del Plan Estratégico 2030 y la iniciativa “Zona 30”, que pretende limitar la velocidad de circulación vehicular a 30 km/h en el microcentro platense, el Municipio estudiará con esta experiencia la posibilidad de generar espacios que permitan la permanencia de vecinos en zonas comerciales, manteniendo el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad establecidas para evitar contagios por de COVID-19, según se detalló.

Sobre el proyecto, las autoridades señalaron que “buscamos establecer macromanzanas, es decir, unir manzanas y generar una peatonalización para garantizar más espacio para los peatones” y agregaron que “de este modo es que, junto con Espacios Públicos, planificamos el programa Calles Abiertas”.

Con las expectativas puestas en la “peatonalización” de las calles comerciales, Bizet indicó, en relación a esa iniciativa, que “como el clima va a ser bueno, estamos esperanzados en que levante el viernes y el sábado –por hoy y mañana-“. En ese aspecto, el dirigente empresarial admitió que “hoy –por ayer- fue malo; seguimos lejos de los números que habitualmente manejábamos y los costos fijos ya los estamos pagando al cien por ciento, porque, por ejemplo, se acabaron las prórrogas con los alquileres o con los proveedores”.

Como parte de la iniciativa y con previa autorización de los vecinos linderos, el Municipio permitirá a los comercios gastronómicos colocar mesas y sillas más allá de sus veredas (ver aparte).

