A las piñas, un grupo de repartidores atrapó a un ladrón

En la calle Cantilo, eje del principal centro comercial de City Bell, se recuerdan robos recientes en sus diversas modalidades: mecheras, escruches o asaltos con armas. También resultan víctimas los repartidores en moto y bicicleta. En medio de ese ambiente el pasado 23 de agosto, en las inmediaciones del centro comercial de City Bell, con más precisión en 473 entre 13 b y 13c, dos adolescentes fueron linchados por un grupo de “delivery”, luego de ser acusados de asaltar a un joven de 28 años con una cuchilla de cocina. Ambos se movilizaban en una moto de baja cilindrada y tras abordar a la víctima, la amenazaron para que entregase su teléfono y la billetera.

Los vecinos que observaron lo que ocurría llamaron con rapidez al 911. Sin embargo, compañeros del damnificado que andaban por la zona llegaron antes. Golpearon y demoraron a uno de los malvivientes hasta que minutos después arribó personal de la comisaría décima, que detuvo a un joven de 18, con un arma en su poder.

A los presuntos ladrones también se les adjudicaba el asalto a mano armada al kiosco de Cantilo y Centenario, el 21 de agosto. “Al otro día aparecieron policías caminando. Últimamente no he visto a muchos pero hay. No sé si los ladrones hacen inteligencia como para que esquivarlos”, expresó un comerciante.