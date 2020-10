Bares, gimnasios, obras y personal doméstico: así se vivió la nueva reapertura en La Plata

Comenzaron a regir en la Ciudad las nuevas reaperturas de diversas actividades autorizadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco de la extensión del aislamiento para evitar la propagación del Covid 19.

Tal como anunció este medio, desde hoy quedaron formalmente habilitadas el resto de las obras en construcción, servicio doméstico, gimnasios al aire libre y bares y restaurantes al aire libre, las cuales contemplan el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas.

Respecto al sector gastronómico, la Plata viene de realizar una prueba piloto que según las autoridades municipales fue exitosa debido al buen comportamiento de la gente y también de los comerciantes.

En este sentido, desde hoy, esos locales podrán prestar sus servicios gastronómicos al aire libre, con hasta cuatro personas por mesa, respetando una distancia entre mesas y cumpliendo estrictos protocolos de higiene.

“Vemos un alto grado de compromiso y responsabilidad respecto del cumplimiento de las medidas sanitarias, tanto de los comerciantes como de los consumidores y usuarios”, reconoció el Secretario de Producción, Rogelio Blesa.

En tanto, desde el ala comercial, Micaela, encargada de un local de comidas ubicado en la esquina de 5 y 51, celebró la reapertura de la actividad.

“Está buenísimo que se haga esta reapertura, la gente tiene muchas ganas de poder salir, de salir a comer, disfrutar el aire libre, de tomar un cafecito con un amigo o con quien sea”, confió.

Asimismo comentó que el sector la venía pasando realmente mal y “estamos remando desde hace siete meses, levantando este barco que es enorme, manteniendo a muchísimos empleados”. Sin embargo admitió que la prueba piloto que se dio la última semana, ayudó un poco a levantar: “el fin de semana hubo movimiento, levantamos un montón y estamos super contentos porque es volver a darle trabajo a un montón de gente”.

Respecto a los protocolos, contó que “tenemos alcohol en gel en las mesas, que se están ubicadas a más de un metro y medio de distancia, y tratamos que la gente no se siente en las mesas sucias. En ese caso vamos y limpiamos todo con el alcohol líquido”.

Por su parte, Leandro Pereyra, propietario de un bar ubicado sobre 51, destacó la marcada merma que tuvo la actividad y espera que esta reapertura sirva para comenzar a recuperar un poco: “Nosotros, con delivery y take away pasamos a facturar un 5% de lo que hacíamos antes de la cuarentena. Se hizo muy difícil, y estamos sosteniendo a los empleados con dinero que no sale del comercio, sino que respondemos los dueños. Ahora, en el marcado de estas pruebas pilotos pudimos levantar un poco, pero pasamos de ese 5% a un 15 apenas. Está muy difícil, y por lo que vemos afuera, el panorama, con esa segunda ola que empezó en Europa no es muy alentador”.

El encargado de ese mismo local se llama Leandro y él mide el pulso del día a día. En este sentido, contó que “la asistencia de gente bajó por lo menos un 60%” y remarcó que le manifestaron “ que estaban con muchas ganas de salir, fue una cuarentena dura y me decían que tenían muchas ganas de venir para recuperar, en cierto modo, la normalidad que teníamos antes”.

Desde lo personal, auguró que “me encantaría que el movimiento sea el mismo de antes, trabajamos con una cartera muy amplia de clientes, era trabajar con alegría y entusiasmo. Pero lamentablemente esta cuarentena nos hizo a todos mucho más débiles. Me encantaría estar, no sé si igual, pero al menos un poco mejor”.



Distintos estudios coinciden en los beneficios de realizar ejercicios regularmente para favorecer al sistema inmune y evitar los contagios, especialmente en los denominados grupos de riesgo.

Del mismo modo, a partir de hoy, se reactivó el servicio doméstico. Y en diario con este medio, Daiana, quien se dedica al rubro, contó su experiencia personal sobre cómo encaró estos sietes meses que pasaron y qué espera desde ahora.

Desde hace varios meses ella trabaja en una casa de familia de la Ciudad y su actividad mutó ya que pasó a ser esencial al dedicarse exclusivamente al cuidado de niños.

“En la familia para la cual trabajo hace mucho tiempo me dediqué en los últimos meses a cuidar a los niños y no a llevar adelante tareas de limpieza. La actividad para cuidar chicos y ancianos ya estaba contemplada desde hace un tiempo dentro de los permisos que son otorgados a trabajadores esenciales”, comentó.

Y agregó que “por suerte pude hacer ese cambio de categoría y conservé el trabajo, aunque mis ingresos bajaron ya que las tareas no eran las mismas y la cantidad de horas laborales también se redujeron. Veremos qué sucede ahora con esta nueva reapertura de actividades”.

POCA CLARIDAD PARA LOS GIMNASIOS

Como se dijo, también desde hoy pudo verse algún movimiento en gimnasios, aunque algunos otros prefirieron mantener sus puertas cerradas ya que no tienen demasiada claridad respecto a protocolos y espacios que pueden ocupar.

Al respecto, Joaquín Cuervo, titular de la Cámara de Gimnasios de La Plata, expresó que “el tema no estuvo planteado. Desde hoy se habilita la actividad al aire libre para los gimnasios de la Ciudad, en espacios públicos cercanos a tu local, pero sin especificaciones. Por ejemplo, si yo tengo un gimnasio cerca de la Plaza Moreno, voy con alumnos pero cuando llego hay muchos profesores independientes que no tributan, con gente realizando actividad, y no hay lugares preestablecidos para que este gimnasio que está habilitado, paga seguros médicos, impuestos y demás, pueda cumplir con la actividad. Es como si un chef llevara una parrilla y se instala sobre la nueva peatonal que proyectan en diagonal 74 donde tienen la posibilidad de trabajar los comercios gastronómicos habilitados que hacen sus aportes. Eso no estaría bien. Y en nuestro caso es lo mismo. Está bárbaro que un profe recibido pueda trabajar, pero debería existir al menos una tasa de ocupación de espacios públicos para poder regularlo”.

Asimismo, confió que “para que estas cosas no sucedan necesitamos tener la misma claridad que tuvieron otros sectores. Los gimnasios tuvimos que inscribirnos en la Secretaría de Deportes para poder registrar el uso de algún espacio público cercano pero nunca tuvimos devolución. Y eso genera confusión. La realidad es que el diálogo es bastante escueto".

Por último, confió que tampoco hay claridad sobre los protocolos, aunque “imagino que debe ser el que presentamos hace cuatro meses tanto en Provincia como en el Municipio y que tuvo el ‘ok’ para cuando se retomara la actividad”