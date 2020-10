Pedro Cahn tomó distancia del Gobierno: "Emitimos opiniones, no tomamos decisiones"

El infectólogo Pedro Cahn, uno de los asesores presidenciales, se despegó del gobierno nacional luego de que la marca de contagios en superara el millón de casos en Argentina.

"En todo momento y pueden revisar mis declaraciones desde el principio de la pandemia, he planteado que nosotros funcionamos como asesores externos, no remunerados, del Ministerio de Salud. Emitimos opiniones, no tomamos decisiones. No las tomamos en marzo y no las tomamos ahora tampoco", dijo en una entrevista en Clarín.

Al mismo tiempo subrayó: "Si quieren saber cuál es la posición de los miembros del comité asesor es la de un documento que emitimos hace 15 días con la necesidad de hacer cierres en lugares donde corresponda, intensificar los programas de testeo y hacer una política enérgica de rastreo. Esa es la posición que hemos mantenido desde siempre que no ha cambiado con el aumento del número de casos".

En el programa Radio con Vos, previamente, había dicho que con un millón de casos Argenitna no estaba peor que con 990.000, "ni la realidad cambia mucho con 1,1 millón. Es un número muy alto de contagios y una cantidad importante de personas fallecidas. Los números redondos sirven para marcar agenda, pero no pasa por ahí”.

"Sólo damos sugerencias que a veces son tomadas y otras veces no. Para renunciar, como piden algunos, primero nos tienen que contratar. Ponemos a disposición artículos, novedades científicas y cuando nos reunimos con las autoridades sanitarias intercambiamos opiniones", continuó.

También les mandó un mensaje a los gobernadores de algunas provincias, a los que señaló de no haberse manejado bien. "Pusieron policías en las fronteras pensando que con eso paraban la epidemia y no aprovecharon el tiempo para fortalecer los equipos de salud y armar equipos de testeo y rastreo de contactos, que sigue siendo el talón de Aquiles en la lucha de la pandemia”, se quejó.

Además de Cahn el grupo de asesores presidenciales lo integraron Mirta Roses, Eduardo López, Omar Sued, Angela Gentile, Pablo Bonvehí, Gustavo Lopardo y Tomás Orduna.