En MasterChef Celebrity comienzan a aflorar las diferencias: cruce entre Boy Olmi y Roberto Moldavsky

A medida que van transcurriendo los programas y la competencia levanta temperatura, en En MasterChef Celebrity comienzan a aparecer roces y encontronazos. Sucedión con Analía Franchín la semana pasada y ocurrió anoche con Roberto Moldavsky y Boy Olmi.

En esta oportunidad los participantes tuvieron que participar de una subasta para conseguir distintos cortes de cerdo a costo de perder minutos para cocinar durante el desafío.

Ese remate generó chispazos entre las figuras ya que había preferencias por determinados cortes. Inesperadamente, uno de esos cortocircuitos se dio entre los mencionados personajes.

El humorista, el cual conoce sus limitaciones dentro de la cocina, hizo todo lo posible para llevarse el solomillo pero a último momento le ganó de mano el actor, a quien le viene yendo mejor en el certamen.

"Si de alguien no esperaba ese golpe artero al solomillo era de él. Es como que le roben la billetera al Gordo Valor", lanzó Moldavsky ante la reacción de su compañero. "No estoy especulando con el tiempo, estoy simplemente queriendo conseguir la pieza que me gustaría", argumentó Olmi. De todos modos, Roberto logró quedarse con el solomillo a costar de tener tan solo 30 minutos para cocinar.

Sin embargo, la situación tendría un giro luego. Porque Olmi se quedó con la sangre en el ojo y por haber ganado la medalla de plata la semana pasada, tuvo el beneficio de intercambiar su corte y su tiempo.

"Voy a cambiar con Moldavsky, tiempo y pieza. Por que los dos vamos a estar cómodos", justificó. Mientras que el comediante apuntó: "Boy Olmi, un tipo de lo más puro y del arte under, de esas obras que te quedas pensando. ¡Me saca el solomillo! ¿Qué pasó?”

Finalmente el humorista le sacó en ventaja en cuanto al resultado, porque logró subir al balcón y el actor se llevó un delantal gris siendo uno de los peores de la noche.