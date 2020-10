Advierten que el país “sigue sin capacidad” para testear

Argentina “sigue sin capacidad operativa para realizar los testeos”, advirtió ayer la infectóloga platense Silvia González Ayala tras conocerse que el país superó ya el millón de casos de COVID-19, una cifra que “no sorprende” dado que se ajustaría a lo que preveían proyecciones de investigadores particulares.

“Desde el inicio de la pandemia no se comprendió el potencial de propagación de esta enfermedad. No debe sorprendernos que la evolución se haya mantenido con una curva ascendente. La estimación de investigadores particulares, no de la autoridad sanitaria, era que llegábamos al millón de casos a mediados de octubre y esto se cumplió”, comentó González Ayala.

Al referirse a la “insuficiente cantidad de testeos” parta detectar la enfermedad en el país, la infectóloga explicó que “si bien los testeos no implican menos contagios, nos dan una dimensión real y permiten que las personas que dan positivo se aíslen”.

Con respecto al comportamiento del virus en La Plata, González Ayala dijo que la duplicación de casos cada 49 días refleja un dato que “es bueno”. “Cuanto más amplia la brecha es mejor”, afirmó. No obstante advirtió que “en la medida que se abran actividades el número de casos va a aumentar. Si hay mayor circulación habrá mayor contagio, por eso es importante cumplir con las medidas de prevención”

Para González Ayala las autoridades “deben insistir con las medidas de prevención. Es importante cumplirlas” en un contexto en el que “algunos, en medio del hartazgo, hicieron un razonamiento fácil, ampliaron el ‘si me toca me toca’, ‘el ya está”. Pero hay que trabajar en la reflexión porque el que reacciona así regresa a su casa y contagia”.