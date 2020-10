Falleció la abuela platense reinfectada con coronanavirus

En las primeras horas de ayer falleció Violeta, la abuela platense de 91 años que se había reinfectado con COVID-19. Según contó su hija, Alejandra Miranda, se encontraba internada en el Instituto Médico Platense y murió por una insuficiencia respiratoria.

Todo comenzó el pasado 26 de junio cuando trasladaron a Violeta al sanatorio luego de que el hogar geriátrico en que vivía advirtiera que presentaba síntomas leves compatibles con la enfermedad.

Tras la realización de un hisopado, los médicos determinaron que se había contagiado COVID-19 y ordenaron su aislamiento preventivo. Los siguientes días fueron muy tranquilos para esta jubilada que no necesitó de respiradores y que, poco después de una semana, fue derivada a un área de cuidados medios.

Tras un mes de internación, Violeta pudo regresar al Antiguo Recreo Venecia de City Bell para retomar su rutina. Lo hizo con mucha alegría y con el orgullo de haberle ganado la contienda al coronavirus. Pero no sería la única batalla que le tocaría dar contra la enfermedad.

“Yo pensaba que mi mamá estaba inmunizada. Creíamos que ya no iba a volver a suceder” dijo su hija días atrás al recibir la desalentadora noticia de una reinfección.

Alejandra ya había anticipado en una charla con EL DÍA que su madre no estaba bien tras el segundo positivo. Violeta la estaba “pasando muy mal” tras la reinfección, su salud estaba “muy deteriorada” y casi no respondía a los estímulos. “Se está apagando de a poco”, contó la hija, quien pese a todo no perdía las esperanzas de que se recupera.

Lamentablemente, Violeta no logro superar la enfermedad y falleció ayer a las 5:30 por una complicación.