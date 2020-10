Acuerdan extender los mandatos en los centros estudiantiles de la Universidad

Las elecciones este año no se pueden realizar por razones sanitarias

La Federación Universitaria de La Plata (FULP) junto a los Centros de Estudiantes de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) acordaron la postergación de las elecciones del presente año y extender los mandatos actuales.

A través de un comunicado, expresaron que “como es de público conocimiento en la UNLP, cada noviembre se llevan adelante las elecciones estudiantiles, momento donde la totalidad de los estudiantes eligen a quienes serán los representantes en las Facultades y en la Universidad. Lamentablemente, las condiciones para que este proceso pueda llevarse adelante de una manera plena y democrática, no están dadas”.

También sostienen que “como movimiento estudiantil, entendemos que si no estamos pudiendo encontrarnos, cursar con normalidad y teniendo a muchos compañeros fuera de la ciudad; no hay manera posible para que podamos elegir de una forma universal y democrática a nuestros representantes. Consideramos que el espíritu de la militancia estudiantil y de la política universitaria tiene que ver con el encuentro, el compartir miradas, el construir en conjunto y la situación sanitaria no lo permite. La presencialidad en las elecciones es lo que garantiza año a año que las votaciones sean universales, democráticas y transparentes a través de la fiscalización, la militancia y sobre todo la plena participación de todos los estudiantes al momento de elegir. Garantizar la democracia es que todos podamos participar al momento de elegir a los próximos representantes estudiantiles”.

Remarcan en el comunicado que “muchos estudiantes no disponen de la conexión y los dispositivos necesarios, problemática que se profundiza si contemplamos el contexto en el hogar, y situaciones laborales, en el marco de la pandemia”.

Ademas, los estudiantes remarcaron que “ante la inminencia de la continuidad de la virtualidad, todos aquellos que elijan ingresar en la UNLP el próximo año, puedan hacerlo efectivamente, así como aquellos que hoy transitan la universidad y es fundamental que puedan permanecer y egresar. En este sentido, le exigimos a las autoridades de la Universidad, que los recursos destinados a sostener el proceso eleccionario se utilicen para generar políticas que permitan garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes en la educación pública.

Cabe indicar que semanas atrás, desde el propio rectorado de la UNLP habían planteado que no se puede convocar a elecciones y habían iniciado conversaciones con las autoridades de la FULP y de agrupaciones estudiantiles universitarias para consensuar una medida sobre las elecciones estudiantiles de este año.

En cada elección se decide la conformación del centro de estudiantes de cada facultad, los integrantes del consejo directivo de cada unidad académica por parte del claustro estudiantil y la elección de los miembros del claustro para el Consejo Superior de la UNLP.

En este contexto, todos los que ocupan el cargo en la actualidad extenderán sus mandatos hasta que las condiciones sanitarias permitan desarrollar el acto electoral.