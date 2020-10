Jorge Canahuati Larach es el nuevo presidente de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) eligió nuevas autoridades para el período 2020-2021 durante su 76ª Asamblea General realizada en forma virtual del 21 al 23 de octubre, la cuales acompañarán a su nuevo presidente, Jorge Canahuati Larach, presidente y CEO del Grupo OPSA de San Pedro Sula, Honduras, quien sustituye a Christopher Barnes, director general de The Gleaner de Kingston, Jamaica.

En su discurso de aceptación, Canahuati afirmó que la pandemia ha causado «estragos» en la industria del periodismo a nivel global lo cual la obliga a acelerar sus planes de modernización y adaptación, a la vez que «debemos seguir insistiendo que la sostenibilidad de los medios es esencial para el estado de Derecho y la democracia».

El discurso completo:

"Como saben, en la SIP se elige todos los años al segundo presidente que asumirá dos años después. Es la única forma que uno acepte ser presidente; porque si me hubieran elegido hoy, pandemia incluida, ya se imaginan cuál habría sido mi respuesta.

Y como Christopher me dijo que no aceptaría una reelección, no tengo otra opción.

Fuera de broma, sinceramente agradezco que la asamblea - ustedes los socios y colegas - me hayan elegido en este cargo. Conduciré esta institución con la fortaleza, el compromiso y la sabiduría acumulada que forjaron tantas mujeres y hombres en nuestros más de 76 años de lucha e historia.

Aprovecho este momento para reconocer a Christopher Barnes por esa gran y difícil labor que realizo como presidente de nuestra organización, en momentos que enfrentamos una crisis sin precedentes por los efectos de la pandemia y en la cual nos pudo liderar durante momentos de adaptación e incertidumbre. Gracias Christopher.

Evidentemente no vivimos una época fácil. La pandemia ha hecho estragos y aceleró la crisis económica que nuestra industria viene sufriendo desde hace 15 años. Y la pandemia no solo nos demanda adaptarnos a la nueva realidad, sino que nos exige cambios de timón que creíamos que podríamos abrazar recién en 2025. La pandemia borró esa línea que diferenciaba a las prioridades de las urgencias. Hoy todo es urgente, es una cuestión de sobrevivencia.

Hay comunidades enteras que han perdido a sus medios tradicionales e incluso nativos digitales; muchos medios perecieron, varios periódicos dejaron de publicarse en papel, otros medios despidieron a gran parte de su personal. La poca publicidad que quedaba en el mercado se esfumó, así como otros ingresos. Todavía la pandemia no tuvo un punto de inflexión. Reina la incertidumbre hacia futuro.

Que haya medios débiles o que no haya medios en una comunidad, va mucho más allá de ser un problema de las empresas periodísticas. Sin medios ni periodistas existe menos protección para la gente, menos fiscalización de las entidades públicas y privadas y desborda la corrupción, la pobreza y el autoritarismo. Una sociedad sin medios va camino a la autodestrucción. De muestra vale un botón: Nicaragua, Venezuela y Cuba son ejemplos palpables de esta ecuación.

Las últimas dos pandemias, esta del coronavirus y el de las noticias falsas, han demostrado que los ciudadanos revalorizan el papel de la información fidedigna y la valía del periodismo profesional por sobre otras formas de comunicación. Pese a la crisis económica que sufrimos los medios, hemos visto en estos últimos meses explotar el tráfico de los ciudadanos en nuestros sitios en busca de información confiable.

Esta confianza es imprescindible para construir opinión pública y democracia. Por ello tenemos que seguir insistiendo que la sostenibilidad de los medios es esencial para el estado de Derecho y la democracia. Y como lo hicimos en julio en una carta a los gobiernos y lo reiteramos hoy en una resolución, debemos invitar a los gobiernos que sigan analizando fórmulas para promover la salud económica de los medios. Fórmula que no debe entrometerse en la independencia y criterios editoriales de los medios, únicos aspectos que garantizan el papel del periodismo en democracia.

Quiero remarcar que desde la SIP seguiremos muy vigilantes sobre libertad de prensa, monitoreando y denunciando todos los atropellos como lo remarcamos en esta asamblea. Ahora, más allá de los informes de libertad de prensa, sumamos otra invaluable herramienta como es el Índice Chapultepec. Estoy seguro que se convertirá en una referencia continental y servirá en el futuro para mostrar tendencias y que los gobiernos sepan que políticas públicas deberán aplicar para garantizar mayores libertades a los ciudadanos, como exigen nuestras declaraciones de Chapultepec y Salta.

Quiero insistir que seguiremos sentados en las mesas con los gobiernos para seguir negociando un alto a la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas, a través del sistema interamericano de derechos humanos. En este esfuerzo, nuestro norte es buscar justicia, verdad, construir memoria y que los familiares de nuestras víctimas sean reparadas moral y económicamente.

Quiero anunciar que trataremos de agregar otra herramienta a estos formidables mecanismos de monitoreo y reflexión sobre libertad de prensa a los que nos invitan los informes de los vicepresidentes y el Índice Chapultepec. Estamos tratando de usar herramientas de inteligencia artificial, sobre las que tanto hablamos en las conferencias SIPConnect, para que nuestras denuncias y reclamos sean más eficientes, sistemáticas y en tiempo real.

Respecto a las urgencias que les hablé al principio y sobre la necesidad de ofrecer más servicios a nuestros socios, pondré especial énfasis al Challenge SIP que presentamos ayer con Rockstart. También planificamos un nuevo servicio de asesorías, otras formas de acelerar el camino hacia la transformación digital para medios chicos y medianos, y buscaremos fondos adicionales para ofrecer más entrenamiento, mentoría y apoyo a nuestros socios, ya sea a través de empresas externas, universidades, en SIPConnect y en nuestra nueva plataforma Lee Hill Media Center, con la que redirigiremos nuestros servicios hacia las redes sociales.

Para esta tarea, necesitaremos seguir fortaleciendo a nuestra organización. Campearemos este temporal de la pandemia que nos ha reducido la capacidad de generar fondos, como por ejemplo no poder hacer las reuniones presenciales que tanto nos ayudan para mantenernos unidos, solidarios y con el objetivo común de defender la libertad de prensa.

Analizaremos nuevas fórmulas que nos permitan tener otros ingresos. La idea siempre es pensar como ofrecer más valor agregado a nuestros socios, y cómo aumentar nuestra membresía y retener a aquellos en dificultades, ya sean económicas o políticas. Los socios, nosotros, y el trabajo voluntario de cada uno en pro de la misión que nos une, somos el mayor activo de esta organización. Juntos, unidos, tenemos muchas oportunidades para mejorar este mundo.

Pero no queremos intuir repuestas, sino buscar sus respuestas. Pronto todos recibirán una encuesta donde trataremos de descifrar las necesidades y expectativas de los socios. Queremos saber cómo perciben a la SIP y cómo creen que debe ser hacia futuro. Qué valoran, cuáles son las fortalezas y las debilidades. Ello nos ayudará a encauzar nuestras acciones.

Christopher abrió esta asamblea y yo la quiero terminar de la misma forma. Agradeciendo a esta institución por su existencia, por ser un faro de luz que alumbra el camino de las libertades de prensa y expresión como guía de la democracia. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por darme la oportunidad de seguir sirviendo de la misma forma que los hicieron todos los socios y autoridades en estos más de 76 años de historia.

Este trabajo es colosal. Y para que me ayuden en esta tarea, quiero nombrar a las personas que les he pedido que generosamente nos sigan regalando su tiempo y talentos este próximo año."