Vicky Xipolitakis puso contra las cuerdas a Germán Martitegui: “Estoy soltera, ¿vos también?”

Vicky Xipolitakis no cesa con los intentos para tener una cita con el jurado de Masterchef Celebrity, Germán Martitegui, a quien en las últimas horas lo hizo sonrojar y poner nervioso con una serie de preguntas que lanzó cuando el cocinero controlaba el plato que estaba preparando.

Desde la semana pasada la vedette viene intentando conocer algún detalle de la privada de Martitegui quien, hasta el momento se ha mantenido hermético y reacio a revelar detalles. De hecho, puso como condición para aceptar su participación en el certamen, que se respetara su vida privada. “No tengo ganas de estar metido en conventillos”, había dicho.

A contramano de esta posición la Griega le preguntó si se encuentra soltero y hasta confesó en el programa su devoción por los ojos azules del cocinero.

Vicky le preguntó: “¿Cuál es la magia del puchero para vos, que sos experto en pucheros?”. “¿Por qué siempre me das vuelta la situación?”, le respondió entonces Martitegui. “¡Porque sos el que sabe!”, insistió la griega. “Bueno, algún día si querés nos juntamos y te cuento como hago el puchero”, le contestó el chef.

Xipolitakis apuró a Martitegui preguntándole: “¿Cuándo? ¿A dónde?”. Y, viendo la sonrisa nerviosa del chef, insistió: “¿Vos me estás invitando a salir?”. Aunque, después, planteó su duda: “¿Germán me está tirando tiros o a mí me parece?”.

En ese momento, De Santis, testigo involuntario de la charla, mandó al frente a Martitegui: “Dijo: ‘Algún día nos juntamos’”. Pero su colega completó la frase diciendo: “A hablar de pucheros...”. Vicky aprovechó para informarle que ella estaba sola. “Estoy soltera, ¿vos también?”, le preguntó. Pero el cocinero, sonrojado, solo atinó a pedirle a ambos que corten el diálogo.

Después, como si quedara lugar a dudas sobre sus intenciones, la griega explicitó qué era lo que le pasaba con el chef. “Tiene unos ojos azules muy lindos. Me parece que lo miré... Pero no quiero sacar de mi cabeza que es jurado. Entonces, lo miro después de la devolución”, confesó.