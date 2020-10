No habrá rugby hasta 2021: la mirada de los capitanes de los equipos de nuestra ciudad

Y lo que era un secreto a voces, se terminó de configurar con un comunicado oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires: “No habrá kick off en el 2020”. Palabras más, palabras menos eso fue lo que comunicó la entidad madre de la ovalada porteña y en nuestra ciudad, las voces de los referentes y capitanes de los clubes dejaron su opinión al respecto.

Tal es el caso del capitán de Universitario, Jero Almeida, que dijo: “Es congruente con lo que se transmite a nivel del Ministerio de Salud de la Nación. No hay certezas de nada, esa es la verdad, entiendo a la URBA que respeta a rajatablas eso y no lo pasa por encima. La salud es siempre lo primero”. A lo que el capitán de Albatros, Josué Bisceglia, agregó: “Es lo más sensato que podría haber pasado, fijate que en estos días teníamos pensado volver a las prácticas, aunque sea para movernos un poco, pero evidentemente la URBA se anticipó y terminó de confirmar lo que ya todos nos veíamos venir. Para jugar un partido, mínimamente necesitamos dos meses de entrenamientos; venimos de una inactividad gigante, por lo que queda del año, me parece muy bien lo que se decidió”.

“ES UNA LÁSTIMA”

Por el lado del club Los Tilos, el que también dejó su punto de vista fue su capitán, Mateo Tuculet que aseguró: “Estaba cantado que no iba a haber nada, era de esperar. Es una lástima y una tristeza saber que no vamos a tener rugby. La Argentina no está en condiciones como algunos clubes europeos de armar toda una estructura sanitaria alrededor del deporte, nosotros tenemos que cuidarnos, quedarnos en nuestras casas, esperar a la vacuna y que ojalá se pueda jugar el año que viene en los tiempos que estamos acostumbrados; hay que cuidarse y volver a entrenarse lo mejor posible cuando se pueda”. A lo que la capitana de Universitario, María Julia Vilardebó añadió: “Se sabía que en todo el mundo, la actividad está complicada, pero teníamos esa esperanza de volver a jugar; será empezar a pensar en el 2021 y la pretemporada que se vendrá; habrá que mentalizarse y otra no queda”.

“Era esperable lo que pasó, lógica pura. Ahora hay que ponerse en mente recuperar la parte física”

Fermín Incháurregui,

Capitán de La Plata RC

Por el lado del club San Luis, Gregorio Del Prete: “Internamente lo preveíamos, no lo queríamos decir, pero sentíamos que el rugby no iba a tener actividad en este 2020; a nivel clubes, el nuestro, es un rugby muy, muy amateur y no tiene las estructuras necesarias para testear mucho como hace el fútbol y veo con prudencia la suspensión ¿Si me gusta? Claro que no, pero prefiero planificar muy bien el 2021 y cuando se tenga que volver, volvamos lo mejor que se pueda y no se tenga que parar.”, explicó el medio scrum marista.

“ES TIEMPO DE SER SOLIDARIOS”

En estas épocas de Pandemia y el Covid-19 (que ha puesto todo patas para arriba) otra de las voces que se sumó fue la de la doctora Lucía Petraccaro, que justamente es la capitana del equipo femenino de La Plata Rugby: “La situación sanitaria no solo no está mejorando sino que se está complicando y ahora es tiempo de ser solidarios, resguardarnos para cuidasrnos entre todos nosotros y a nuestro seres queridos; respetarnos y preparanos mentalmente para lo que vendrá”. Finalmente y sin cambiar la camiseta de La Plata, la voz que cerró la ronda de opiniones, fue la de otro profesional de la medicina, el doctor Fermín Inchaúrregui, capitán canario: “Era esperable lo que pasó y más que nada, lógica pura. Por una cuestión física, estoy hasta muy conforme con la decisión tomada. Al principio hubo mucha ansiedad, pero a medida que pasó el tiempo, nos acostumbramos a hacer otras cosas. Ahora hay que ponerse en mente recuperar la parte física y volver de a poco a los clubes a recuperar la parte social, que también es muy necesaria”, finalizó el rugbier que en todos estos meses cambio la casaca amarilla por el ambo blanco y los pasillos de una guardia médica, lo mismo que la doctora Petraccaro.