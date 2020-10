Entre subas y faltantes, la escalada del dólar mete presión en diferentes rubros

La disparada en el dólar causó un fuerte impacto en el precio de los materiales de construcción. Según informaron en algunos corralones de la Ciudad, hay insumos que aumentaron entre el 10 y el 30 por ciento, no obstante reconocieron que lo más preocupante es el desabastecimiento. También se teme que por la inestabilidad de la divisa norteamericana se sumen remarcaciones en el rubro de los alimentos y comience a ralentizarse la reposición de mercadería, paso previo a un posible desabastecimiento de algunos productos.

Desde la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales y Construcción –ACIMCO- se reconoció que el aumento del dólar blue se sintió con fuerza en el sector y que la incertidumbre que provoca no saber cuál es el techo de la divisa repercutió en las entregas. “Hay faltante de ladrillos huecos y de todo lo vinculado al metal, como alambre y clavos; las fábricas no aumentan, pero tampoco entregan, entonces los comerciantes aplican subas del 30 por ciento porque interpretan que es lo que va a aumentar todo”, dijo el dueño de un corralón en diálogo con EL DIA.

Con relación a la escasez de ladrillos huecos se indicó que se produce por dos factores: el aumento de la demanda y por los protocolos de fabricación y entrega.

También hay problemas con el abastecimiento de viguetas que en su interior tienen hierro. “La industria no larga el producto”, concluyó el comerciante.

Fernando Magno, Presidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires – APYMECO-, remarcó que después de tantos meses sin poder trabajar es desesperante enfrentar el faltante de productos como las chapas acanaladas.

“Hay un desequilibrio económico inflacionario que provoca retracción en las ventas y factores que inciden: se piensa que mañana tal vez valga más caro el dólar, que el valor de reposición se dispare y además afecta el faltante de producción porque la industria no trabaja a pleno, sino con restricciones en los turnos”, señaló Magno y agregó que los mayores faltantes se registran en los materiales para la construcción de viviendas unifamiliares.

En el actual contexto inflacionario, Magno interpretó que se impone una especie de anarquía en el que hay aumentos “por las dudas” o pensando que pueda producirse una devaluación. Todo atado al valor del dólar blue”, agregó Magno.

A mediados de octubre, la Cámara de la Construcción (Camarco) advirtió problemas de abastecimiento en los materiales, sobre todo para cubrir la demanda minorista.

Las razones fueron varias: aumentó la demanda, ya que estos bienes, medidos en dólares, están en valores históricamente bajos; hay faltantes por las limitaciones a la producción que impone la pandemia de Covid 19, y hay mucha incertidumbre entre los distribuidores sobre el costo de reposición, por la especulación que genera la expectativa de una posible devaluación.

Iván Raidán, dueño de una herrería de obra, sostuvo que “nosotros tuvimos problemas con la entrega de hierro cuadrado, que recién hoy –por ayer- pudimos recibir después de mucho tiempo, y tenemos actualmente faltante de planchuelas perforadas y caños estructurales como 70/30. También indicó que tampoco se consiguen las chapas lisas, que son las que habitualmente usan para el armado de puertas y portones.

“En lo que respecta al hierro hay un faltante importante y hay menos producción de ladrillo”

En el taller familiar al cual pertenece se las ingenian para poder seguir trabajando: “Ante la falta de planchuelas tenemos que apelar al ingenio para poder entregar rejas, a veces desarmando cosas que hay en el taller y otras veces acudiendo a diseños que solamente lleven hierro cuadrado. Es complejo el tema”.

Respecto a precios, indicó que dos meses atrás pagaba por una chapa 4.500 pesos y en la actualidad cuesta el doble. “Ahí también juega la especulación, ya que los pocos proveedores que te venden son los fijadores del precio”, dijo.

Por su parte, Roberto, encargado de un corralón confió que el aumento de algunos materiales rondó el 10 por ciento en el último mes y en concordancia con lo explicado por Iván, admitió que en lo que respecta al hierro hay un faltante importante. “El ladrillo se produce menos desde que comenzó la pandemia y por tanto la entrega es menor y en el hierro el tema está muy complicado. Los proveedores entregan lo que tienen y no lo que pedís y el precio cambia casi constantemente. Por ejemplo, el cemento, desde el 22 de septiembre al 22 de octubre, aumentó un 10,3 por ciento”, afirmó.

Aunque dejó en claro que el proveedor que cuenta con el material, si no es que lo guarda, termina siendo el formador del precio.

Cabe señalar que según las cifras oficiales informadas por el Indec el pasado 16 de octubre, los materiales con mayores alzas desde mayoristas fueron los ladrillos y otros productos cerámicos, con 11,7 por ciento de suba; áridos (arena, piedras y tosca), con 9,1 por ciento; aberturas metálicas y rejas, con 8,7 por ciento; caños y accesorios de hierro, con 8,7 por ciento; maderas en bruto y para techos y pisos, con 8,2 por ciento; productos plásticos, con 7,7 por ciento; cables y conductores de media y baja tensión, con 6,8 por ciento y artículos sanitarios de loza, con 6 por ciento.

INCERTIDUMBRE EN LAS GÓNDOLAS

Tal como informó EL DIA, los consumidores advirtieron que en lo que va del mes los precios de los alimentos se dispararon en un 10 por ciento y la percepción es que los productos básicos no paran de subir. Por el momento en este rubro no hay faltantes, aunque ocasionalmente pueden faltar determinadas marcas de productos, algo que se nota en las yerbas.

Matías, dueño de un mercadito céntrico contó que de momento no tuvo faltante de mercadería, aunque sí enfrenta la incertidumbre que se presenta cada vez que se incrementa la inflación y que fluctúa el dólar: “Esta semana no tuve desabastecimiento, se comenta un poco sobre el faltante de aceite, harina y yerba, que es lo que generalmente los abastecedores se guardan cuando aumenta el dólar. En estos casos te venden un poco menos pero por el momento no pasó. Veremos qué pasa la semana siguiente”, sostuvo y explicó que “cuando suceden estas cosas, el mayorista dice que su proveedor no le manda, pero nunca se sabe si es que se guardan o realmente es un problema de la planta de producción”.

Con relación a los precios señaló que hubo que remarcar un 10 por ciento arriba a las cervezas y los lácteos. Además creció el consumo de las segundas marcas.

En sintonía con el comerciante algunos consumidores consultados por EL DIA apuntaron que no hay faltantes. “No he notado desabastecimiento de productos, sí noté que los productos aumentaron un poco. Más o menos un 10 por ciento”, dijo Ernesto. Otra vecina contó que ingresó de pasada al supermercado para comprar leche, notó una diferencia importante con un comercio de barrio en cuanto al costo: “Entré a llevarme leche, la noté barata porque la venía pagando 70 pesos y acá la encontré a 55. Hay que caminar mucho para buscar precios”.

