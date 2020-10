Elogios de A. Fernández a la carta de Cristina: "Fue muy valiosa" y "la sentí como un apoyo"

El presidente Alberto Fernández destacó hoy como "muy valiosa" la carta que publicó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que su contenido expresa un "fuerte compromiso" con el Gobierno. Luego agregó que la sentí como un apoyo".

"Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca", dijo el mandatario en declaraciones a radio Metro, en referencia al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, de la que hoy se cumplen 10 años.

También comentó: “Leí la carta y me gustó mucho, la sentí como un respaldo. La carta no me resultó novedosa. Son las cosas que hablo con Cristina. Creo que definitivamente la carta es en apoyo en gobierno. Dice que vivimos un contexto en parte heredado y en parte puesto por el contexto mundial”.

Sobre la frese de la vicepresidenta “los funcionarios que no funcionan", el mandatario echó por tierra la chance de que haya estado dirigida a él: “No sé cómo ven las cartas, esta es una carta de fuerte compromiso y no sé cómo deducen lo que deducen”.

Economía y dólar

Alberto Fernändez no sólo habló de Cristina. También se refirió al duro momento económico que vive el país. "Le meten en la cabeza que la Argentina va a devaluar. Es una técnica permanente en los diarios, principalmente en algunos. La brecha se genera porque hay operadores que mueven el CCL y a partir de ahí se empiezan a complicar las cosas. De todas estas cosas nos estamos ocupando con Martín”, sostuvo.

Además elogió la tarea del ministro de Economía Martín Guzmán. "Tenemos un problema fiscal porque tuvimos que hacer un gasto extraordinario por la pandemia y Martín tiene que asumir el control de la situación. Es un ministro excepcional. Tiene una capacidad y una integridad moral única”, manifestó.

También hizo una fuerte crítica al macrismo al decir que “los mismos que pusieron el cepo de 200 dólares ahora nos enseñan cómo sacar el cepo; son maravillosos”. Y agregó: “El dólar blue es un mercado negro, donde la informalidad es la regla y donde ocurren infinidad de cosas. Es un mercado que se nutre básicamente, no únicamente, de dólares que dejan los turistas extranjeros que encuentran allí una mejor cotización”.

Conflicto en Entre Ríos

El Jefe de Estado, por otro lado, habló del conflicto entre los hermanos Etchevehere por el campo en la provincia de Entre Ríos y al respecto dijo que es "una pelea de hermanos por una herencia", mientras que agregó: "Todos sabemos que son cosas que pasan entre los ricos". "¿Qué tiene que ver el Gobierno nacional o el de Entre Ríos con eso?", preguntó Fernández.

En ese marco resaltó que "decir que en la Argentina la propiedad privada está en riesgo es una estupidez profunda", y afirmó que "no ha habido ningún gesto en ese sentido".