Lagomarsino afirmó que “no tenía justificación” la tobillera

El perito informático Diego Lagomarsino sostuvo que “no tuvo justificación” que le colocaran en su momento una tobillera electrónica en el marco de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Así lo señaló luego que el juez federal Julián Ercolini resolviera que Lagomarsino ya cumplió con todas las disposiciones que estableció la Justicia sobre el uso de ese instrumento de geolocalización individual.

De esta forma, accedió a un planteo de Lagomarsino, quien argumentó que usaba la tobillera desde 2017, lapso que supera el límite de dos años que pueden tener las medidas de coerción procesal de carácter cautelar.

“La tobillera no tuvo justificación; lo resolvió el juez Ercolini porque me quería tener a mano, pero pasaron tres años y no hay nadie que tenga una tobillera como medida preventiva”, expresó Lagomarsino sobre la determinación judicial en el marco de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En un reportaje radial, dijo que “la hipótesis de homicidio de Nisman fue acompañada fuertemente por un dictamen de Gendarmería” pero esos peritos “dijeron que lo de Nisman fue un asesinato y no declararon bajo juramento, en cambio, los que no encontraron elementos para decir eso, sí lo hicieron bajo juramento”.