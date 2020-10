Los Hornos, sin paz con las usurpaciones: logran frenar otro intento de copar tierras

Las usurpaciones, se sabe, no tienen cuarentena. Al contrario: parecen haberse potenciado en la Región desde que comenzó la pandemia. Esta vez volvieron a hacer escala en Los Hornos, una localidad especialmente golpeada por este fenómeno desde que en febrero pasado comenzó la que se considera la usurpación más grande en territorio bonaerense, y que va desde las calles 76 a 90 y de 141 a 155.

Ahora, a pocas cuadras de allí, se produjo un nuevo intento de usurpación. Esta vez el conflicto tuvo lugar en 161 entre 52 y 54 y si no logró concretarse la ocupación ilegal fue porque lo impidió un operativo policial y municipal que se desarrolló tras un alerta vecinal al 911.

Voceros oficiales explicaron que hasta barrio hornense se dirigieron, ayer a la tarde, miembros de las secretarias de Seguridad, Legal y Técnica y Planeamiento de la Municipalidad de La Plata, junto a efectivos de la Comisaría 3°, la Policía Local y el Comando de Patrullas. Los agentes lograron desalojar del predio a un grupo de personas que “no pudieron justificar su presencia en el lugar”.

Según se explicó, una vez en el lugar, constataron que alrededor de 40 personas, entre mujeres y hombres, estaban llevando a cabo tareas de limpieza y quema de pastizales, aparentemente, con el objetivo de apropiarse de los lotes.

De acuerdo al reporte oficial, las autoridades retuvieron a los sospechosos hasta que llegó el dueño del lugar, un hombre de 57 años de profesión ingeniero, y de esa manera impidieron la toma ilegal de los terrenos.

Según se informó, las personas que intentaron usurpar los lotes creyeron que no tenían dueño por estar a la vera del ex ferrocarril provincial. Algo que a esta altura no sorprende a nadie, ya que a lo largo de toda la traza las vías ferroviarias se encuentran copadas por intrusos.

Sin ir más lejos, semanas atrás el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, denunció “la ocupación de tierras en centenares de sitios operacionales ferroviarios” y afirmó que “esos predios fueron y son tomados por políticos comunales o provinciales para intereses ajenos a la logística del tren”.

Lo cierto es que tras el impedimento de las fuerzas de seguridad y el arribo del propietario, quienes intentaron instalarse en los lotes se retiraron del lugar sin generar ningún tipo de incidente.

En GUERNICA

Por otro lado, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo en las últimas horas que, tras la postergación del desalojo del predio de la ciudad de Guernica para mediados de octubre, el Gobierno provincial continúa trabajando para que el operativo se desarrolle de “forma pacífica y democrática”, por lo que siguió la firma de actas para que los ocupantes se retiren. “El primer paso fue el censo y el segundo fue trabajar con ellos para intentar buscarles una solución que sea compatible con lo que imparte la justicia, que es el desalojo”, expresó.

A su vez, una fuente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad informó que continuó el operativo interministerial y ya hay 345 familias que firmaron el acta para retirarse voluntariamente del predio.

El acta acuerdo que el Gobierno bonaerense viene alcanzando con los ocupantes plantea “la resolución de las cuestiones urgentes en materia de hábitat hasta lograr una respuesta de fondo enmarcada en el Plan de hábitat, vivienda y suelo”.

Bianco explicó que -de acuerdo al censo realizado- “sólo 30 familias estaban en situación de calle” en la toma de terrenos en Guernica. “Censamos mas de 1.500 familias y solo 30 de ellas estaban en situación de calle”, se indicó.

Entre las familias que ya acordaron retirarse de la toma, 231 provienen de Presidente Perón, 26 de Almirante Brown, 22 de Lomas de Zamora, 11 de San Vicente, cinco de Florencio Varela, tres de Lanús, dos de Quilmes, dos de Esteban Echeverría, dos de CABA, una de Moreno, una de San Martín y una de Ezeiza.

Hectáreas La usurpación que se desarrolla desde mediados de febrero pasado en Los Hornos es la más grande de la Provincia. Los terrenos en cuestión abarcan unas 150 hectáreas y se extienden desde 76 a 90 y de 141 a 155. Los vecinos están inquietos por la inseguridad. La usurpación que se desarrolla desde mediados de febrero pasado en Los Hornos es la más grande de la Provincia. Los terrenos en cuestión abarcan unas 150 hectáreas y se extienden desde 76 a 90 y de 141 a 155. Los vecinos están inquietos por la inseguridad.