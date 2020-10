Preocupa el aumento de contagios en todo el noroeste bonaerense

Con un promedio mensual de casi una muerte por día y 43 contagios diarios en la última semana, el escenario epidemiológico por la pandemia comienza a mostrar señales de alarma en Junín, especialmente por las infecciones en el personal de salud y la creciente ocupación de camas en los centros médicos de todo el noroeste bonaerense.

En este contexto, Sebastián Meneses, director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, afirmó que “la situación es muy preocupante. El Hospital está lleno, y estamos recibiendo pacientes de PAMI y de las clínicas privadas porque están colapsados ellos también. En breve vamos a estar recibiendo pacientes de General Viamonte porque cerró una clínica en Los Toldos, se quedaron sin médicos y sin personal”.

Consultado sobre el margen para disminuir la circulación en esa región o adoptar medidas más restrictivas, el médico afirmó que “todavía estamos a tiempo, no hay que dejar que se siga detonando la situación. Nosotros salimos a buscar el virus, no el virus a nosotros. Si cortamos la circulación de personas vas a cortar la circulación viral”.

Asimismo, Meneses aseguró que hay 31 enfermeras aisladas en el Hospital y otro tanto entre las clínicas privadas. “Va a llegar un momento en el cual quienes nos tienen que cuidar van a estar enfermos -aseguró-. Seguir habilitando o fomentando la apertura de negocios complica aún más la situación. Entiendo la situación económica, que es complicada, pero tengo que velar por la salud de la población. Y eso también implica un aspecto económico, porque quién va a ir a comprar si está enferma”.

En sintonía con esta mirada. Héctor Azil, titular de ATSA Junín, afirmó que “la meseta en la cantidad de contagios no va a llegar con la apertura indiscriminada de un montón de rubros, al contrario. Entiendo la situación de empresarios y pymes que tienen problemas, pero el problema no se termina con que ellos puedan abrir. Sé también que hay comerciantes preocupados porque la gente no va, pero la gente no va porque hay un cambio en los comportamientos de consumo, no hay motivaciones para determinados consumos, y porque hay temor al contagio. Y tampoco puede decirse que en los comercios no hay casos, porque en el 40 por ciento de los casos se desconoce cómo se contagiaron. El panorama para las próximas semanas es muy pesimista, las cosas van a estar peor que ahora”.

Según Azil, “la capacidad de internación está saturada. Hay dos clínicas que no tienen lugar para pacientes con coronavirus. Tenemos más de 103 trabajadores de la salud del sector privado afectados por el virus. Estamos cargando en el sistema entre tres y cuatro casos diarios de trabajadores infectados. Se están empezando a enfermar trabajadores de terapia intensiva, por lo que la situación es grave”.

El secretario de Salud municipal de Junín, en tanto, Carlos Lombardi, afirmó que “el 12% de los contagios” corresponde a personal de salud, por lo que el funcionamientos de los establecimientos sanitarios “puede verse resentido, sobretodo en la internación”. Y explicó que, en este contexto de pandemia, “es difícil conseguir reemplazos” para el personal de salud y especialmente para las especialidades críticas, como terapistas.

“El número de casos es alto y es motivo de preocupación”, reconoció. Y añadió que es un proceso dinámico, por lo que no descartó medidas tendientes a bajar la circulación. “Es una posibilidad restringir algunas actividades”, señaló.