Creen que el campo puede liquidar U$S4.000 millones

La pequeña rebaja en las retenciones al agro que anunció el Gobierno ayer junto a un paquete de medidas para intentar que los sectores productivos liquiden dólares fue duramente cuestionada por la Mesa de Enlace, al tiempo que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo que hay un grupo de productores que almacena en silos y silobolsas “que se va a sentir estimulados por ingresar granos en el mercado”.

Basterra destacó que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional “aplican derechos de exportación de una manera diferenciada a los pequeños y a los medianos productores, respecto a las grandes empresas”, y dijo que esperan que el campo liquide hasta U$S4.000 millones de la cosecha de granos guardada en silos y silobolsas.

En declaraciones a Radio Nacional y Radio Con Vos, el ministro recordó que “se ha tenido una situación fiscal muy compleja a partir del profundo endeudamiento que recibió el Presidente al asumir” y, en ese contexto, resaltó el anuncio de “una medida que tiene un alto costo fiscal, pero que honra el compromiso asumido por esta gestión”.

Lejos de complacerse, tanto Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) consideraron al paquete económico del Gobierno como “insuficiente. No abordan la problemática real de los productores agropecuarios”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a su par de Agricultura, Luis Basterra, comunicaron la reducción de los derechos de exportación a la soja: 30 por ciento durante octubre, 31,5 por ciento en noviembre y 32 por ciento en diciembre (estaba en 33 por ciento).

“Los anuncios demuestran que los funcionarios desconocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos. Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelve ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. Estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía. El verdadero objetivo de las medidas, la reimplantación del diferencial, ha quedado expuesto”, armaron sin tapujos las gremiales del agro.

¿RUPTURA?

Una de ellas, CRA, analiza por estas horas con sus bases la salida del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que integra junto a los exportadores que critican y otro medio centenar de cámaras agroindustriales.

Los titulares de la Mesa de Enlace, Daniel Pelegrina (SRA), Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro) y Carlos Achetoni (FAA) se manifestaron unidos como en los momentos más conflictivos con el Gobierno y coincidieron en que lo expuesto por los funcionarios nacionales “son medidas aisladas, que asemejan parches, pero no definen pasos a seguir ni son políticas integrales”, según TN.

Al respecto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, aseguró que la rebaja impositiva extra de dos puntos para la industria de molienda, por el agregado de valor que implica transformar el grano en harinas y aceites, “se trasladará en definitiva al precio que recibirán los agricultores”. La reducción para aceites y biodiesel, que queda en 28 por ciento ahora y acompañará la suba progresiva del poroto hasta quedar en 31 por ciento en enero, podría mejorar el valor de la oleaginosa en las fábricas ubicadas a la vera del Río Paraná. Pero los productores son escépticos al respecto.

En tanto, Basterra destacó que los anuncios de establecen “una compensación a aquellos pequeños y medianos productores que han cultivado soja” y subrayó que buscan “equiparar la competitividad de los sistemas” y establecer “la equidad territorial y social”.

“Compensa con un mayor monto a los que están fuera de la zona núcleo y, a la vez, compensa con un mayor monto a aquellos productores de menores superficies”, puntualizó.

En ese marco, aseguró que “queremos mostrar que estamos promoviendo medidas proactivas para que se cambie de posición en granos físicos (soja) a instrumentos que cubren la actitud del empresario de mantenerse en un bien valuado en dólares”.

