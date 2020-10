“Si no acatábamos la orden de la Justicia, era desacato”

El gobernador Axel Kicillof se refirió al desalojo en Guernica y aseguró que “si la Provincia no acataba la orden judicial, incurría en desacato”. Desde Bahía Blanca, donde participó de los festejos de los 100 años de la Cooperativa Obrera y anunció inversiones del consorcio del puerto local, el mandatario explicó que “en Guernica hubo primero una denuncia y luego una orden judicial de desalojo que estaba vigente desde hace mucho tiempo, la policía simplemente actúa como auxiliar de la justicia para llevar adelante la orden”.

Kicillof recordó que “en el medio solicitamos prórrogas para hacer varias cosas con el consentimiento del juez y acompañamiento del fiscal que definen qué tipo de respuesta darle a la cuestión. Pedimos una prórroga para hacer un censo, identificamos 1904 personas de 1098 grupos familiares y propusimos instrumentos para que el desalojo nos diera tiempo para que se realizara pacíficamente”.

Kicillof destacó que “cada situación era distinta, en algunos casos involucraba violencia de género, se armó un equipo interdisciplinario por varios ministerios y se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias que abandonaron el predio y se inscribieron en un registro provincial para acceder a planes de vivienda o entrega de terrenos con servicios. También se les dio ayuda, cuando se consiguió la segunda prórroga que vencía mañana (por hoy), el juez y el fiscal decidieron que se ejecutara el desalojo”.

El procedimiento “se hizo con todos los cuidados posibles, hubo otras experiencias donde las cosas se hicieron de manera distinta, se llegó con los fiscales, se acordó con el juez y se llevó adelante con las pocas familias que quedaban”.

“Había militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo de cualquier comentario, simplemente digo que no estaban por un problema habitacional propio sino por una decisión política de estar ahí”, enfatizó el gobernador y añadió: “Si no se ejecutaba la decisión judicial la Provincia incurría en desacato”.

El mandatario insistió en que “el desalojo se hizo con todos los cuidados posibles”.