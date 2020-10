Los pibes de la moto roja, el peligro de las madres con nenes pequeños en Berisso

“Desde hace por lo menos tres o cuatro meses es tremenda la cantidad de robos callejeros que hay en el barrio, y también en El Carmen, donde vive mi hijo”, le contó Carmen (51), una vecina de Villa Argüello a EL DIA. Esa situación se vio reflejada en las páginas de este diario en ediciones anteriores, con otra vecindad que se agrega a las anteriores: Villa Progreso.

Ese sector de Berisso, conocido como “La Franja”, sufrió el embate de la delincuencia durante la cuarentena, sobre todo en forma de motochorros y arrebatos.

El lunes último, tres mujeres padecieron esa realidad a manos de los mismos delincuentes, que circulaban en una moto roja de baja cilindrada. Los ataques ocurrieron a pocas cuadras uno de otro y entre el mediodía y el comienzo de la tarde. Pero eso no es lo único que tienen en común los tres episodios: las tres damnificadas caminaban con sus hijos menores de edad al momento de ser asaltadas.

Dos de ellas radicaron la denuncia en la comisaría cuarta, en tanto que la tercera por el momento se mantenía en el anonimato. Preciosa (34), una de las jóvenes atracadas, dialogó con EL DIA y contó cómo fue el hecho que tuvo un instante de tensión extrema.

“Acá estoy, superando la situación que pasé, que la verdad fue muy difícil”, sostuvo. Ella y su pequeño de dos años volvían de la salita de asistencia médica situada en la zona de la plaza Manuel Belgrano (6 y 125). Cuando llegaron a 9 y 128 Preciosa fue sorprendida por dos desconocidos en moto que se le pusieron delante.

El acompañante bajó del rodado y le ordenó que le entregara el teléfono y la plata. “Yo no tenía el celular a mano entonces me pidió la billetera, que estaba adentro del coche”, contó la mujer. El hombre entonces se puso nervioso y la amenazó. “Traté de explicarle, porque mi nene estaba acostado encima de una bolsita con toda la documentación”, pero el sujeto no entendía razones, refirió.

Apurado, el ladrón levantó al chico y le aseguró que “se lo iba a llevar”. En medio de la desesperación, finalmente el malviviente advirtió el paquete (con documentos y unos mil pesos), lo manoteó y huyó junto a su cómplice por 66 en dirección a la avenida 122. Eran las 14.30. Frentistas que observaron la escena llamaron al 911 y Preciosa partió a la comisaría a radicar la denuncia. En la seccional “me encontré con otra víctima que había sido asaltada por 60 y 125. Y supimos que en 65 y 125 había pasado lo mismo”, afirmó.

El relato que le hizo la otra mujer coincide por lo reportado por fuentes oficiales. El atraco en cuestión tuvo lugar cerca de las 13 horas en 125 entre 60 y 61, mientras María Soledad “se dirigía hacia un supermercado con su hija menor de edad”.

La modalidad fue la misma, pero esta vez aplicaron la violencia física. Los motochorros la cruzaron con el rodado en la vereda y uno de ellos le gritó con furia. María Soledad temió por su hija y tardó unos segundos en reaccionar. La involuntaria duda fue respondida con un golpe de puño en la cabeza de la víctima, que por fortuna no le generó ninguna lesión.

Le sustrajeron una billetera y un teléfono iPhone negro. Luego fugaron a toda velocidad por calle 61 hacía 122. Este incidente fue filmado por las cámaras de seguridad instaladas en una propiedad frente a la escena. Y otra más los tomó mientras rodaban en busca de otra presa.

Ambas causas fueron caratuladas como “robo”.

En tanto, Patricia aseguró que lo sucedido “fue la primera vez que me pasó”. Asimismo, pudo recuperar sus credenciales que habían sido descartadas en Villa Elvira. Sin embargo, pidió ayuda para recuperar “la documentación del nene. A tal efecto, pidió que la contacten al 221-4597139.