Luis Machín se enojó porque lo hicieron esperar para una nota y lo sacaron del aire: "Vos quedaste expuesto, papá"

Luis Machín se convirtió en uno de los protagonistas del mundo del espectáculo este fin de semana por una fallida entrevista por televisión al programa "Run Run del Espectáculo", que se emite por Crónica HD. El actor se enojó porque le hicieron esperar "40 minutos" y el conductor, Fernando Piaggio, decidió sacarlo del aire sin hacerle la nota.

“Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín", fue la presentación que le hizo Piaggio sin imaginar la respuesta de Machón. “Qué tal, acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos... Hacemos la nota”, dijo visiblemente molesto el entrevistado y haciendo referencia a una nota grabada de Nacha Guevera que pasaron antes.

El conductor no se quedó callado y respondió: “¿Estás con mala onda?”, El actor, irónico, le respondió irónicamente: “No, no... ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Hace cuarenta minutos que estoy esperando para la nota...”.

Piaggio, ante estas palabras, no se mostró dispuesta a empezar la entrevista y le retrucó: “Estoy sorprendido por tu mala onda, Luis”. Machín, por su parte, siguió con la misma postura: “No, no... Yo estoy sorprendido porque estuve cuarenta minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así”.

La tensión no paró de crecer y, lejos de bajar los ánimos, el periodista le dijo: “Es la primera vez que nos pasa. Todos los colegas tuyos que están pasando por este momento entienden que es un programa en vivo de tres horas en el que pasan situaciones”, a lo que el actor le contestó: “No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá”.

Cuando parecía que finalmente la nota iba a empezar, Piaggio tomó una drástica decisión: “Está bien... Bueno, te deseo un lindo streaming, gracias Luis”, y agregó ya sin la presencia de Machín en pantalla: “Qué desagradable, por Dios. ¡Qué desagradable! Este programa se maneja con respeto hacia todos los actores. No voy a permitir que en esta pantalla de Crónica y en este programa salga gente tan desagradable como lo que pasó recién con Luis Machín. Todos los actores entienden que esta es una señal en vivo y que hay mucha gente trabajando en pandemia”.

Por último, el conductor remató: “¿Sabés lo que me quedo contento, Luis Machín? Que quedaste vos expuesto, papá. La mala onda que generaste vos con el público. Queríamos charlar un poquito y brindarte la promoción como hacemos con todos los artistas en este difícil momento”.