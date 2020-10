Detienen a un policía en Olmos acusado de “apurar” a un ciclista ¿con fines extorsivos?

Todavía no caen del asombro. Pero un policía de la DDI Necochea, que circulaba en La Plata a bordo de un auto particular, quedó muy cerca de perder su carrera por una situación que lo dejó tras las rejas y que para muchos no encuentra explicación alguna.

Los sorprendidos son los propios investigadores que tomaron intervención en el caso, cuando un ciclista de 21 años denunció que un hombre con ropas de la fuerza lo había parado en la zona del barrio El Retiro, donde lo maltrató para, con una argucia, sacarle su documento de identidad.

Asustado, el damnificado escapó a toda velocidad hasta que cruzó un patrullero y pudo contar lo que le había sucedido.

Según el reporte oficial, con las descripciones del coche en cuestión, se inició un operativo que rápidamente arrojó resultados positivos.

En 44 y 179 observaron el paso del vehículo señalado, un Citroën, gris, dominio HLR-934, por lo que se inició una persecución hasta la rotonda de la ruta 36, en Lisandro Olmos.

En ese momento, el personal interviniente, del Grupo Motorizado y la UPPL, comprobó que el conductor del automóvil efectivamente lucía una chaqueta policial, con la inscripción en amarillo que decía DDI.

Acto seguido iniciaron el cacheo preventivo de rigor, a través del cual recuperaron el DNI de la víctima.

Ante esa evidencia y sin que tanto el policía, como la persona que lo acompañaba, pudieran dar respuestas que avalaran su proceder, ambos quedaron detenidos.

El ciclista había referido que, luego de pararlo a la altura de las calles 44 y 168, le dijeron que lo iban a meter preso sino decía de dónde había sacado el rodado en el que circulaba.

El agente, de jerarquía subteniente, tiene domicilio en Mar del Plata y presta funciones en la Dirección de Investigaciones Necochea. Su acompañante también es de Mar del Plata.

Ahora quedaron imputados por “averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad”, en una causa en la que tomó intervención el fiscal penal en turno, Juan Cruz Condomí Alcorta, en la que, a todas luces, el más comprometido es el suboficial, ya que también le podrían sumar cargos por “abuso de autoridad”.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, las sospechas apuntan a una supuesta maniobra que habría escondido una finalidad extorsiva.

“Sin dudas, eligieron el blanco equivocado. Qué le pueden sacar a una persona que anda en bicicleta”, conjeturó un allegado a la pesquisa.

Entre los efectos que incautaron en la zona del procedimiento, también se informó de “800 pesos, dos tablet, un celular, una gorra visera negra con la inscripción Policía Investigaciones, una campera negra con la inscripción en amarillo Policía Investigaciones, una mochila negra y roja y el auto”, que cuenta con un importante valor de mercado.

LA OTRA CAUSA

Otra causa se iniciará paralelamente en la sede de la Auditoría de Asuntos Internos, donde juzgarán, más allá de la suerte con la que corra el policía en el expediente judicial, si su conducta incurre en algunas de las causales previstas para recibir una medida sancionatoria o expulsatoria.

“Independientemente de lo que ocurra con este efectivo, habrá que ver si su desempeño funcional excedió los márgenes permitidos. Y en lugar de recibir una condena, en el hipotético caso que pueda quedar desvinculado del proceso penal, sea pasible de recibir una sanción administrativa”, aseguró un vocero del organismo de control.

“El sumario se inicia automáticamente y también requiere de una sustanciación antes de arribar a un veredicto”, añadió.

Si bien todos los policías gozan de estabilidad por ley, se sabe que la misma se pierde por condena judicial firme, por resolución firme definitiva dictada en sumario administrativo que imponga cesantía o exoneración y, por resolución definitiva dictada en información sumaria, ante la comprobación de disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el desempeño de las funciones inherentes a la jerarquía del causante.